COVID-19 :

Marcin Bulka n’a pas commencé à travailler avec le groupe lundi dernier, et il n’a pas non plus participé aux tests médicaux effectués sur le reste de ses collègues. Le but était toujours en Pologne et ce jeudi le club a annoncé que le gardien de but est toujours dans son pays car “il a donné des valeurs positives dans les tests avant son retour à Carthagène”. Ajoutez la déclaration selon laquelle “le gardien de but rejoindra l’entraînement lorsqu’il récupérera ses valeurs normales” et rappelle que Covid-19 est déjà passé dans son stade au PSG français.

Par conséquent, Pepe Aguilar ne pourra pas compter sur Bulka pour l’affrontement contre le Real Saragosse. Lors de sa première rencontre à la tête de l’équipe, à Alcorcón, Aguilar a misé sur Marc Martínez et ce sera le Catalan qui défendra le cadre dans un duel clé dans la lutte pour ne pas tomber dans des places de relégation. Esteve sera sur le banc, sans importance pour l’instant et qui pourrait chercher une issue au cours du mois de janvier.

Aile absence de Marcin Bulka il faut ajouter le Carrasquilla et De la Bella, tous deux par pénalité. Les deux derniers ont fait la une du dernier match, donc Aguilar devra introduire de nouvelles fonctionnalités. Clavería et Aguza se disputent la place au centre du terrain et Forniés sera sur le côté gauche.