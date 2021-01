COVID-19 :

Avec l’arrivée de la troisième vague de la pandémie, la virologue Margarita del Val, continue d’appeler au calme dans la population espagnole. Et c’est que, même avec la campagne de vaccination qui a déjà commencé en Espagne le 27 décembre, les effets de la pandémie ne diminueront pas à court terme. Du moins pas si nous ne faisons pas notre part en respectant les nouvelles restrictions imposées par les différentes communautés autonomes. “Cela ne nous aidera pas”, le virologue indique en référence à l’arrivée des premiers vaccins, dans un entretien avec Radio Nacional.

Et c’est que le plan de vaccination en Espagne a commencé, il n’y a pas encore un mois, avec les personnes âgées en résidence. “Ils représentent 3% de la population espagnole de plus de 65 ans”, indique Del Val, montrant qu’il y a un long chemin à parcourir vers l’immunité collective, qui se produirait avec 70% de la population déjà vaccinée. «Cela aiderait les gens qui sont vaccinés, point final. Dans tous les autres, cela ne va toujours pas avoir d’impact sur notre probabilité de nous infecter ou d’être contagieux. Cela ne nous affectera pas “, insiste sur la responsabilité d’une nouvelle augmentation des cas dans toute la région.

Mais pas seulement parmi ceux qui n’ont pas été vaccinés, mais aussi parmi ceux qui ont déjà reçu les doses, pour le moment si elles peuvent ou non transmettre le virus. “Par conséquent, ils doivent maintenir les mêmes mesures que tout le monde”, ajoute le virologue.

Confinement à domicile

La troisième vague de la pandémie Il a suscité de nombreuses controverses sur l’opportunité de décréter ou non un confinement à domicile pour faire face à l’augmentation des infections après Noël. De nombreuses communautés – comme Castilla y Léon ou Galice – affirment pouvoir suivre l’exemple de nombreux pays européens comme le Portugal, qui a confirmé un confinement à domicile pendant un mois. “J’ai toujours été en faveur d’une intervention précoce car elle est moins douloureuse et plus efficace”, a indiqué Margarita del Val.

“Si des mesures de confinement extérieures ne sont pas imposées et Des recommandations continuent de nous être faites, ce que nous devons faire, c’est que chacun de nous agisse, et rappelez-vous ce que sont l’isolement et la quarantaine », indique le virologue du Conseil supérieur de la recherche scientifique, rappelant ce qui a été vécu en mars de l’année dernière. Et fait appel à ceux qui ont été testés positifs, demander que l’isolement soit respecté “et ne pas chercher des excuses, surtout à un moment si critique de l’année, que c’est peut-être un faux positif ».

Effet de Noël

Margarita del Val assure que nous subissons les conséquences du non-respect des mesures recommandées à Noël. «Nous avons passé un meilleur moment que nous n’aurions dû. C’était une recommandation très claire faite par tous les experts et autorités de réduire le nombre de personnes de différents cercles qui se réunissaient. Celui qui l’a fait, Il l’a fait en sachant qu’ils ne pourraient pas le contrôler, risquant sa propre famille et sachant que quiconque se réunissait dans une maison pour le dîner et ne ventilait pas suffisamment allait rendre toute la famille infectée », ajoute del Val. «Des familles entières viennent aux urgences pour être testées, donner tous ensemble positif “.

Recommandations pour les dix prochains jours

Malgré les nouvelles restrictions qui ont été établies ces derniers jours dans de nombreuses communautés en Espagne, Margarita del Val demande aux citoyens de continuer à prendre des mesures volontairement: “Nous sommes à temps pour y parvenir, nous allons tous nous arrêter une dizaine de jours après Noël, si nous ne nous sommes pas encore arrêtés, limiter au maximum les 10 jours devant nous les contacts avec des personnes différentes. Personne ne peut contrôler cela, nous devons le contrôler ».

Il souligne même que l’utilisation du métro, là où de grandes foules ont été vues à travers le passage de Filomena à travers le pays, le virologue indique que c’est l’une des meilleures options pour se déplacer dans la ville: “Il est très bien ventilé, les wagons ont une ventilation forcée très puissante et elle est plus propre qu’auparavant. “