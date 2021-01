COVID-19 :

Bien qu’il soit en cours de vaccination en Espagne, appliquant déjà la deuxième dose du vaccin Pfizer à ceux qui ont commencé à recevoir le premier depuis fin décembre, Selon les experts, la fin du COVID-19 est encore loin. Entre eux, Margarita del Val, qui est revenue pour revoir les nouvelles et a déclaré qu ‘”il y aura une pandémie pendant un certain temps”.

Immunologue et chercheur au Centre de biologie moléculaire Severo Ochoa (CSIC-UAM) a révélé qu’en réalité, les vaccins peuvent ne pas protéger contre l’infection: «Pour l’instant, nous devons confiance dans ce qui a été observé dans les tests précliniques sur les animaux, lorsqu’ils ont été vaccinés puis infectés, le vaccin ne protégeait pas contre l’infection car il y avait multiplication du virus ».

Pour elle, c’est quelque chose qui n’est pas très sûr et qui se verra dans le futur. «Cela ne protège peut-être pas les personnes vaccinées contre l’infection. Si tel est le cas, lorsqu’ils sont infectés sans développer de symptômes, ils peuvent être aussi contagieux que n’importe quel asymptomatique. Il se peut également que l’infection se produise à un niveau si bas qu’elle ne soit pas contagieuse. L’inconnu sera résolu au fur et à mesure que les campagnes de vaccination progresseront et que les essais cliniques seront terminés », analyse-t-il.

En faveur de se faire vacciner, même si c’est un processus lent

Le virologue espagnol a toujours été en faveur de la vaccination, malgré le regret que le COVID-19 durera dans le temps si seulement 3% de la population sera vaccinée jusqu’à Pâques. En fait, il prédit que la vaccination “ira à un filet” si Moderna n’est pas en mesure de fabriquer plus, Pfizer “accélère” son processus de production et “baisse” la demande dans le monde entier.

Del Val souligne que Les vaccins Pfizer et Moderna ont «dépassé de loin» les estimations d’efficacité et sont «très efficaces» à court terme, mais insistant sur l’idée d’avant, «il faut attendre» pour voir l’évolution de la protection.

Par conséquent, il recommande même aux personnes qui ont déjà passé le coronavirus Même si sont «assez protégés» contre une éventuelle infection, le vaccin protège «encore plus».

Comment fonctionnent les deux doses?

“Les vaccins vous apprennent à reconnaître l’agent infectieux, dont ils transportent une partie (dans ce cas, la protéine S) pour qu’il réponde. L’infection naturelle entraîne également le système immunitairemais avec un grand risque sous forme de symptômes légers et sévères, voire de mort. Les vaccins l’entraînent de manière inoffensive à part l’inconfort auquel j’ai fait allusion », commence-t-il à expliquer.

Il considère indispensable de faire usage des deux injections: “La première dose met nos lymphocytes en alerte, et la seconde leur donne une mémoire immunitaire plus puissante et durable. En fait, la deuxième dose produit environ 50 fois la réponse neutralisante du virus. Si nous voulons bien entraîner le système immunitaire, tu dois porter les deux».