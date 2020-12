COVID-19 :

Margarita del Val, virologue et chercheuse au Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), est l’une des personnalités qu’il faut toujours écouter lors de l’analyse de la situation de la pandémie et de tout ce qui touche au coronavirus. L’expert a passé en revue l’évolution de la crise et les dernières nouvelles concernant les vaccins dans le cadre du programme Espejo Público sur Antena 3.

Del Val a voulu se méfier de l’évolution favorable que la maladie montre ces dernières dates en Espagne et a prédit que les pires mois pourraient être encore à venir. Dans ce sens, a noté que “décembre, janvier et février pourraient être les pires mois” en raison du boom de la grippe, un facteur qui pourrait compliquer la lutte contre le COVID-19.

Le virologue a également évoqué la vaccination contre le coronavirus, Il a été souligné que les processus mis en œuvre pour mettre au point un remède contre la maladie doivent rester rigoureux à tout moment. “Normalement, ce qui a été fait était d’attendre que lorsque toutes les données seraient disponibles, elles soient envoyées aux agences de régulation, mais pour accélérer le processus, elles sont vues en même temps, mais la rigueur doit être maintenue”, il prétendait.

Effets secondaires des vaccins

L’expert n’était pas préoccupé par l’apparition possible d’effets secondaires dans les vaccins qui obtiennent l’autorisation de leur utilisation, puisqu’elle considère que la sécurité sera garantie: «Il n’y a pas de problème. La première chose qui est mesurée est la sécurité ».

«La première chose que les vaccins provoquent est une réaction sur le site de vaccination local, et c’est simplement un signe qu’ils entraînent et stimulent notre système immunitaire. Cette fièvre locale, ce malaise, ne sont pas des effets indésirables, c’est simplement que notre système immunitaire réagit et que certaines personnes réagissent différemment », ajouta Margarita del Val.