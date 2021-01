COVID-19 :

Margarita del Val, Chercheur au Centre de Biologie Moléculaire et coordinateur de la Plateforme Santé Globale du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC), est l’une des voix les plus autoritaires d’Espagne pour parler de la pandémie.

Maintenant, dans une interview avec le site Web de la SCCI, il lance un avertissement, car il considère que 2021 a commencé avec la quatrième vague: “On souffre d’abord la vague de printemps, puis celle de été et, avant qu’il ne devienne trop bas, l’automne a commencé et avec le froid il s’est levé à nouveau. La descente qui s’est produite était en fait le chevauchement de deux montagnes, celle de l’été avec celle de l’automne. Maintenant, il y a eu une autre vallée, mais nous n’avons pas tellement abaissé l’incidence et une autre vague commence déjà. Pour moi, c’est le quatrième sans aucun doute ».

“Nous soulevons la vague hivernale, lancé par les achats avant Noël et les rassemblements de la veille de Noël, du Nouvel An et des Trois Rois. Celles-ci sont séparées par une semaine, le temps pendant lequel, si vous avez été infecté, le virus se multiplie pour se propager plus facilement. Le confinement de quelques jours à cause de la tempête et de la neige du siècle atténue peut-être un peu les contagions, Voyons si nous avons de la chance“, explique l’expert.

Vaccination

Concernant la durée de la pandémie, il est pessimiste si le taux de vaccination actuel est maintenu: “Si nous allons vacciner 3 pour cent d’ici Pâques, il y aura une pandémie pendant un certain temps, ouiAlors que Moderna fabrique de nombreux vaccins, Pfizer accélère la production et aussi une demande plus faible dans le reste du monde; sinon, cela ira avec un compte-gouttes. “

Concernant l’efficacité des remèdes, Del Val déclare catégoriquement: “A qui me demande s’il consent à ce que son père ou sa mère se fasse vacciner, je dis: allez-y. “ Il souligne également la nécessité de vacciner même ceux qui ont déjà eu la maladie: «Le vaccin les protège encore plus».

Le virologue a précisé que les vaccins «protègent les personnes infectées de la souffrance, mais nous ne savons pas s’il les protège également contre l’infection; cela peut paraître étrange car beaucoup de gens pensent qu’ils sont vaccinés pour ne pas être infectés; c’est une fausse croyance ou une simplification; on se fait vacciner pour ne pas souffrir ».

Moment actuel

À son avis, actuellement “nous sommes au pire moment en termes de nombre d’infections “. L’une des raisons est que “nous n’abandonnons pas” les contacts sociaux, en plus de augmentation des activités dans les espaces intérieurs mal ventilés ou froids.