COVID-19 :

Bonne nouvelle pour Andoni Iraola. Le technicien rayista continue de récupérer des troupes. Le dernier jour, Fran García est réapparu, après sa déchirure partielle du ligament croisé du genou droit, et Mario Hernández a rejoint ce mercredi, après avoir vaincu COVID-19. L’équipe de jeunes – le troisième joueur de l’équipe qui a confirmé l’avoir passé – a fait un travail alternatif, avec les entraîneurs physiques, pour reprendre le rythme.

Le positif de Mario Hernández a bondi le lundi 23 novembre, comme le joueur l’a lui-même admis sur ses réseaux sociaux. «Je vais parfaitement bien et sans aucun symptôme. Vouloir pouvoir rentrer», a-t-il avoué il y a à peine quinze jours. Dit et fait. L’arrière droit est absent depuis quatre jours (Saragosse, Carthagène, Leganés et Logroñés) et leur présence dans le match contre Gérone lundi (Montilivi, 19h00) seront soumis à leur évolution.

Iraola respire et peut faire face à cette partie de la Ligue et du rendez-vous de la Coupe avec deux arrières droit et deux arrière gauche, laissant définitivement derrière lui ses problèmes de trésorerie. Et c’est que seul Saveljich, avec des problèmes de cheville, continue l’infirmerie, où il fut un temps où 50% de leurs défenses étaient rassemblées (Mario Hernández, Velázquez, Saveljich et Fran García).