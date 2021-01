COVID-19 :

Environ 80 policiers Ils partiront dans quelques jours pour les îles Canaries pour faire face au désordre qui est devenu la gestion de la crise migratoire dans les îles, notamment à Gran Canaria.

Le ministère de l’Intérieur a décidé il y a plusieurs semaines de transférer des agents de la Unité d’intervention policière (UIP) de différentes provinces pour faire face à une situation qui, bien entendu, est devenue incontrôlable.

La routine est restée la même depuis que cette décision a été prise: des unités de différentes régions d’Espagne sont chargées de passer deux semaines de service dans les îles Canaries. Les agents sont prévenus à l’avance, ils s’envolent pour les îles Canaries, ils servent 15 jours dans les endroits les plus compliqués, en ce qui concerne les risques sanitaires, et ils retournent dans leurs bases et leurs résidences habituelles avec leur famille. Le processus nécessite certainement portez une attention particulière aux tests Covid ces flics.

Ce protocole a lamentablement échoué il y a quelques jours, comme cela a été détaillé OKDIARY, et les conséquences ont été terribles: contagions dans les rangs de la police nationale de Malaga et mort d’un agent de 51 ans, dernier jour 4. Eh bien, malgré ce triste échec de la prévoyance, insiste l’Intérieur. Ce journal a eu accès à un e-mail rédigé le 5 janvier. Il est important d’insister sur la date car, ce jour-là, Antonio Martin, l’agent diagnostiqué à tort, était déjà décédé. Le 30 décembre, un test d’antigène, le système approuvé par le ministère de l’Intérieur pour détecter Covid chez les policiers, a déclaré qu’Antonio était négatif. Le premier jour, Antonio a été admis à l’hôpital avec de graves problèmes respiratoires. Ils ont fait un PCR sur lui. Il a été testé positif et, un jour avant l’envoi du courrier que ce journal révèle aujourd’hui, il a perdu la vie.

“Nous demandons des garanties”

C’est pourquoi l’email en question est surprenant. C’est un email envoyé aux agents qui vont se rendre aux îles Canaries le 12 pour soulager ceux qui sont là en ce moment.

La veille du voyage, le 11 janvier, à 11 heures du matin, les agents sont convoqués à sont testés pour Covid dans les locaux de la police. Il se lit littéralement comme ceci: «En ce qui concerne les tests Covid-19 pour le groupe opérationnel qui prévoit de se rendre aux îles Canaries le 12 janvier, ils seront testés pour les antigènes le 11 à 11 heures du matin ». Le 12 janvier, environ 80 policiers se rendront aux îles Canaries sur des vols réguliers partagés avec plus de passagers et l’Intérieur les enverra avec le même type de test qui a échoué dans le cas de l’agent décédé à Malaga. OKDIARY Il a contacté certains agents touchés par cette situation et son indignation est presque aussi grande que ses craintes: «C’est une question de sécurité, face aux citoyens, à nos collègues et à nos familles. Nous ne demandons pas de ne pas y aller, ce que nous demandons c’est aller avec les garanties de sécurité minimales et après celles qui sont arrivées à notre collègue de Malaga encore plus ».

Les RAP sont payés

Et c’est que si le problème est la performance de tests qui se sont avérés infructueux à la sortie d’un voyage de santé compliqué, le pire à propos de ce protocole Intérieur est ce qui se passe lorsque les commissions de service de 15 jours reviennent dans les zones à risque. . Dans le cas du décès d’Antonio Martín, il a été décidé de n’effectuer des tests PCR que sur les cinq collègues qui partageaient une camionnette avec lui pendant son séjour aux îles Canaries. Le reste de l’appareil, environ 40 policiers, ils ont dû payer eux-mêmes un test PCR et, dans certains cas, jusqu’à une douzaine de leurs proches ont dû se rendre aux services de santé publique, qui les ont soignés après avoir eu des contacts étroits avec un policier de Covid. Pour tout le monde, une limbe: soit payer des tests ou rien.

Eh bien, dans ce même e-mail qui révèle OKDIARY Vous pouvez voir que la stratégie d’Intérieur n’a pas changé une seule virgule. Dans cet e-mail, ils ne parlent pas seulement d’un groupe d’agents qui se rendront aux îles Canaries, mais d’un autre qui reviendra de Madrid. Attention: «En ce qui concerne le groupe qui vient le 12 pour effectuer une commission de service à Madrid, je dois indiquer que les instructions datées du 27 novembre 2020 de la zone de santé de Madrid sont que, en général, Les tests Covid-19 ne seront pas effectués sauf s’ils ont été en contact à risque (bateaux ou immigration) ».

Cet e-mail illustre le dilemme de la “ fiche courte ”: si seuls les policiers en contact avec des immigrants illégaux et des bateaux sont testés pour Covid: pourquoi les tests PCR ne sont-ils pas effectués à tous ceux qui reviennent après un service de 15 jours aux îles Canaries? Regardons le cas de tous les agents qui ont voyagé avec Antonio, le policier mort: ont-ils tous eu des contacts avec des immigrés irréguliers ou des bateaux? Oui Avez-vous été testé à votre retour? Oui, ils ont été faits, mais le problème reste le même, que les tests choisis ne sont plus un outil fiable, dans le cas d’agents exposés à des situations à haut risque. L’intérieur a à peine acheté quelques milliers de PCR. La santé des policiers ne devrait plus dépendre uniquement des tests antigéniques, mais plutôt qu’ils en parlent à la famille de l’agent décédé Antonio Martín.