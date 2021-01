COVID-19 :

La stratégie de prévention des infections que le Ministre de l’Interieur entretenu avec les travailleurs qui dépendent de leur protection se montre en ce début de 2021 non seulement inefficace mais même dangereux pour ces fonctionnaires. Le dernier épisode est en cours d’écriture en ce moment la prison valencienne de Picassent, lorsqu’une épidémie de Covid a été détectée dans laquelle pour le moment elles ont été enregistrées 52 positifs de Covid dans la population carcérale et on ne sait pas encore comment ces infections ont pu affecter les travailleurs. Et le pire, encore une fois, ce n’est pas que l’origine de l’épidémie n’a pas été détectée, mais que le protocole approuvé par l’Intérieur pour être appliqué dans les prisons espagnoles a été suivi de près et cela, comme cela s’est produit avec les policiers infectés à Malaga. , le protocole a échoué de manière grossière et dangereuse pour la santé des détenus, des travailleurs et de leurs familles respectives.

Tout a commencé le 14 décembre. Ce jour-là, un détenu a été libéré de son congé et n’est retourné en prison que le 20. Lorsqu’il est revenu chez le détenu, il a été protocole approuvé par l’Intérieur et il a été maintenu en quarantaine dans le module revenu jusqu’au 31 décembre. Il a quitté l’infirmerie de la prison après avoir été testé négatif pour Covid dans un test de diagnostic et le détenu est retourné à son module habituel pour partager la vie avec le reste des détenus.

Il est important de noter qu’il a mené une vie normale car les tâches habituelles de ce détenu en particulier à Picassent ont été propices à une propagation rapide du virus. Le détenu travaille dans le commissaire de la prison, c’est ce qu’on appelle un ‘économiste». Ce sont des détenus qui effectuent un travail de distribution de cafés, boissons et aliments emballés librement disponibles pour les détenus, à travers une fenêtre. Et ce détenu faisait cela en plus d’interagir en partageant les heures de téléphone public, de déjeuner et de dîner et en utilisant d’autres installations et activités communes avec le reste des détenus pendant quatre jours consécutifs.

90 PCR

Après avoir détecté certains symptômes chez le détenu en question, la direction de la prison a choisi de réaliser un nouveau test de diagnostic pour Covid qui a donné un résultat positif. À ce moment-là, lui et son compagnon de cellule ont été isolés dans un module différent et le centre a commencé à réaliser des PCR sur le reste des détenus du module du prisonnier infecté. 90 tests de diagnostic avec un solde de 52 positifs à Covid à Picassent.

Pour mener à bien cette opération sanitaire au sein de la prison, l’intervention du personnel de santé a été nécessaire, qui, portant des lunettes de protection, des plongeurs imperméables, des gants en nitrile et des leggings spéciaux, ont testé les 90 détenus un à un. Et c’est là que la revendication de l’association représentant les travailleurs pénitentiaires prend tout son sens. Ton abandon peut me tuer.

Tout au long du processus rapporté, le retour du détenu en congé, sa quarantaine, son retour au module, sa rechute, son nouvel isolement et les tests de ses 90 collègues, à chaque instant il y avait des travailleurs présents et en contact étroit de prison, équipé d’un masque FFP2, de gants et rien d’autre. De cette façon, ils ont passé deux heures à garder les 90 prisonniers, parmi lesquels il y avait 52 positifs, dans un couloir étroit jusqu’à la fin des tests.

Dans ce contexte, les responsables ont demandé à la direction de la prison de se soumettre aux mêmes tests que les détenus. Non seulement les services médicaux n’ont pas accepté la demande, mais ils n’ont pas pris d’autres mesures telles qu’une quarantaine préventive pour certains travailleurs. En fait, la seule chose qui a été décidée, c’est que deux intervenants du module d’origine du premier détenu infecté ne retournent pas au travail, la prison, pour le moment.

Les travailleurs de la prison de Picassent ont demandé à subir les mêmes tests que les prisonniers.

Cela a amené certains travailleurs à soumettre une lettre à laquelle ils accès exclusif OKDIARIO. Les travailleurs demandent que «le test correspondant soit réalisé, compte tenu de la charge virale élevée, du nombre élevé de positifs, du temps d’exposition excessif et du contact étroit avec ces détenus à la fermeture et à l’ouverture des cellules, détenus qui pour la plupart portait un masque en tissu avec peu ou pas de protection, qui en plus ils ont fait un mauvais usage, un mauvais placement et aucune hygiène».

RAP aux prisonniers et non aux fonctionnaires

Et que dit la direction du centre? L’association TAMPM explique sa réponse et la position des Institutions pénitentiaires, dépendantes de l’Intérieur, depuis le début de la pandémie: «La sous-direction médicale du centre, dans un premier temps, a décidé qu’il n’était pas nécessaire de réaliser des tests PCR ou les responsables qui accompagnaient hier aux détenus aux tests, ni aux fonctionnaires qui ces derniers jours ont effectué leur service dans les modules concernés (…) De plus, depuis le début des mesures exceptionnelles et l’activation des protocoles pour éviter les contagions, en mars dernier année, il y a eu de nombreux cas de détenus et de travailleurs qui, après avoir été testés positifs, de la Direction des risques professionnels, n’ont pas communiqué avec les fonctionnaires qui avaient eu des contacts étroits avec eux pour effectuer des tests PCR ou de quelque nature que ce soit. Dans certains cas, ils ont été référés à l’entreprise qui a obtenu le contrat de santé au travail du Secrétariat général des établissements pénitentiaires, ASPY Prévention, obtenant d’eux seulement le silence et des réponses différées ».

Il y aura ceux qui penseront que selon le métier, le risque de contagion est plus ou moins grand, et c’est vrai, mais les responsables pénitentiaires sont aussi par vocation. L’une des travailleuses qui demande des tests à Picassent le fait parce que ses parents sont plus âgés et ont des problèmes respiratoires. Le test de diagnostic pour elle n’est pas un caprice.