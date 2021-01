COVID-19 :

Sans festivités, avec de fortes restrictions sociales et sans personnes dans la rue, le monde a célébré l’arrivée de 2021 et la fin de l’année pour le coronavirus, qui a infecté plus de 80 millions de personnes et fait plus de 1700000 morts.

À New York, le célèbre bal de Times Square qui accueille traditionnellement le Nouvel An n’avait que la compagnie du personnel de production de l’événement et un petit groupe de travailleurs essentiels alors que les autorités interdisaient le public.

“L’année prochaine, nous nous réunirons et remplirons Times Square. Mais cette année, n’essayez même pas de venir”, a déclaré le chef du département de police de New York, Terence Monahan, soulignant que les citoyens ne pouvaient pas voir comment la balle descendait du mât. qui le soutient, une cérémonie qui remonte à 1904.

Miami était une autre des villes américaines emblématiques qui a été laissée sans fête après l’annulation de la célébration massive de Bayfront Park.

Cette rencontre, inscrite par USA Today et MSN dans la liste des 10 meilleurs endroits au monde pour recevoir la nouvelle année, a réuni quelque 100000 personnes pour voir en direct l’ascension d’une grande orange sur l’une des façades de l’hôtel Intercontinental et profiter de feux d’artifice et de musique avec vue sur le golfe de Gascogne.

Face à l’aggravation de la pandémie et au bilan d’une deuxième vague de la maladie au Brésil, l’un des pays les plus touchés par le coronavirus au monde, les autorités ont fermé les plages et annulé les soirées «Reveillon».

Dans diverses parties du monde, 2021 est déjà arrivé.

Ce fut le cas dans les villes de Santos, Guarujá, Sao Vicente et Bertioga, dont les plages accueillent chaque nouvelle année 1,5 million de touristes de Sao Paulo.

De même, Rio de Janeiro, dont la célèbre soirée Reveillon sur la plage de Copacabana accueille plus de 2,5 millions de personnes, a non seulement annulé l’événement mais a également annoncé le blocage de l’accès à toutes les plages.

La mesure restrictive a été rejointe par Fortaleza, une destination touristique majeure du nord-est du Brésil, et Salvador, qui organisaient généralement cinq jours de festivités et de concerts de musique de rue pour dire au revoir à l’année.

Cela s’est produit en Ecosse.

Muni de pétales, de maïs, de feuilles de coca et de symboles de la nature, un groupe de chamans péruviens s’est réuni sur la place historique de Lima à San Martín pour quitter définitivement le traumatisme et la pandémie 2020 et invoquer la tranquillité et «une bonne santé pour tous. monde”.

Pieds nus pour “avoir un lien direct” avec la terre, les guérisseurs ont prédit dans leur rituel “de nombreux bons changements” pour 2021, selon l’enseignant Jairo Osco, président de l’Association des chamans du Pérou, a expliqué à Efe.

D’autres qui ont également cherché à conjurer le mal sont ceux qui ont fabriqué des marionnettes au Honduras, en Équateur et en Colombie, remplies de mortiers et de pétards, qui seront brûlés à minuit comme une expression populaire contre des personnages tels que le président des États-Unis, Donald Trump, les dirigeants locaux et, Visiblement, la figure du coronavirus qui est de l’avis de ses créateurs qui ont fait le plus de dégâts en 2020.

La pandémie de coronavirus a dominé dix des 12 mois de l’année.

Le Royaume-Uni a passé le réveillon du Nouvel An du Brexit sous de sévères restrictions sociales pour éviter la contagion, à un moment où une nouvelle variante du coronavirus se propage à travers le pays.

De cette manière, le spectacle pyrotechnique qui illumine chaque fin d’année le centre de Londres et les eaux de la Tamise a été annulé.Le conseil municipal de Londres a donc recommandé aux citoyens de suivre de chez eux l’émission spéciale de la chaîne publique BBC les performances virtuelles offertes par les théâtres de Londres.

La France s’est également privée de feux d’artifice au-dessus de la Tour Eiffel, qui attirent chaque année des dizaines de milliers de personnes sur l’avenue des Champs-Elysées.

2020 a été un ouragan politique complet aux États-Unis: de la destitution de Trump aux élections les plus controversées de toute l’histoire du pays.

Au lieu de cela, deux grands concerts ont été convoqués sur les réseaux sociaux et à la télévision: un avec “DJ” Jean-Michel Jarre dans un décor virtuel de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et un autre dans la Pyramide du Louvre avec le musicien David Guetta.

De même, en Australie, le feu d’artifice de Sydney, l’un des spectacles qui ouvrent traditionnellement les célébrations de la planète au Nouvel An, a illuminé le pont et la baie, bien que sans la présence du public.

Par ordre du gouvernement central et des États fédéraux, l’Allemagne ne disposait pas de pièces pyrotechniques pour éviter les concentrations.

Le monde se prépare à accueillir 2021, laissant derrière lui 12 mois marqués par la pandémie.

En outre, des spectacles publics, tels que ceux organisés à la porte de Brandebourg, ont été annulés.

Au Danemark, la place de la mairie de Copenhague, où des milliers de personnes se rassemblent chaque année, a été fermée pour la première fois et gardée par la police, tandis que les feux d’artifice ont été suspendus à Oslo et Stockholm.

Prague, où l’année se dit au revoir avec une coupe de champagne à la main et admirant la pyrotechnie, a changé, car les célébrations n’étaient pas autorisées dans la ville et il y avait deux fois plus de policiers pour assurer l’ordre dans les rues désertes.

En Italie, le 31 décembre, tout le pays est rentré dans la zone rouge, après trois jours d’assouplissement des mesures.

Les déplacements entre les régions et les municipalités étaient interdits, sauf pour des raisons de travail, de santé ou de nécessité avérées.

Des villes comme Rome, Milan, Turin et Gênes ont proposé des programmes avec des acteurs, des musiciens, des humoristes et des athlètes qui ont été suivis par les réseaux sociaux.

Le couvre-feu imposé au Portugal par la pandémie, qui a contraint tout le monde à rester à la maison après 23 heures, a conduit à l’élimination de toutes les fêtes du Nouvel An, connues sous le nom de “Passagem de Ano”, où le musique et feux d’artifice.

L’épicentre des festivités, la Praça do Comércio de Lisboa, a été déserte cette année et le concert qui réunissait des milliers de personnes avant la pandémie a été annulé.

De même, les Grecs ont passé le réveillon du Nouvel An dans un confinement strict. Là, le couvre-feu régit de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Un autre changement de ce 2020 s’est produit sur la Place Rouge, qui était fermée au grand public, de sorte que les Moscovites ne pouvaient pas se rendre sur les pavés devant le Kremlin pour voir comment l’horloge de la tour Spáskaya sonnait.