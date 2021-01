COVID-19 :

CANBERRA, Australie – Ce réveillon du Nouvel An est célébré comme aucun autre, avec des restrictions dues à la pandémie de coronavirus limitant les rassemblements de masse et beaucoup disent au revoir à une année qu’ils préfèrent oublier.

L’Australie est l’une des premières à accueillir 2021 pour sa proximité avec la ligne internationale de changement de date.

C’est une fin d’année sombre en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria, les deux États les plus peuplés du pays, aux prises avec de nouvelles épidémies de COVID-19.

Ces dernières années, un million de personnes envahissaient le port de Sydney pour regarder les feux d’artifice de Sydney Harbour Bridge, mais cette fois, la plupart les verront à la télévision, les autorités ayant demandé aux gens de rester à la maison.

La jetée est clôturée, les parcs populaires sont fermés et les lieux de nuit populaires sont déserts. Le feu d’artifice de 21h a été annulé mais il y aura un feu d’artifice de sept minutes à minuit.

Les gens ne peuvent accéder au centre de Sydney que s’ils ont une réservation de restaurant ou sont l’un des cinq invités d’un résident de cette région. L’entrée dans le centre-ville sans permis ne sera pas autorisée.

Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée du pays, a annulé son feu d’artifice. “Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous avons pris la grande décision, la décision difficile d’annuler les feux d’artifice”, a déclaré la mairesse Sally Capp.

En revanche, Perth, sur la côte ouest, où aucune infection communautaire n’a été détectée depuis avril, se préparait à accueillir 2021 presque comme d’habitude, avec de grandes foules assistant à deux spectacles.

La Nouvelle-Zélande, qui a deux heures d’avance sur Sydney, et plusieurs de ses îles voisines du Pacifique Sud n’ont pas de cas de coronavirus, les vacances du Nouvel An seront donc habituelles.

Dans les sociétés chinoises, le nouvel an lunaire, qui en 2021 aura lieu en février, prime généralement sur cette fête. Bien que la célébration occidentale ait gagné en présence au cours des dernières décennies, elle sera également modifiée cette année.

Pékin organisera un compte à rebours avec quelques invités, tandis que d’autres événements prévus ont été annulés.

Et les températures attendues à minuit, lorsque les thermomètres pourraient atteindre -5 Fahrenheit, sont susceptibles de décourager les gens de passer la nuit dehors avec des amis.

Une grande partie du Japon accueillera l’année tranquillement chez lui, alarmé après que Tokyo ait signalé un nouveau record quotidien d’infections avec environ 1300, la première fois que la capitale a dépassé la barre des mille.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a appelé le public à éviter les événements de minuit et s’est dit préoccupé par les foules d’acheteurs.

“Le coronavirus ne comprend pas le réveillon du Nouvel An ou les vacances du Nouvel An”, a déclaré Koike aux journalistes.

Beaucoup n’ont pas respecté cette année le traditionnel retour à la maison pour les vacances, dans l’espoir de réduire le risque pour la santé de leurs proches.

En Corée du Sud, le gouvernement de Séoul a annulé sa cérémonie du carillon du Nouvel An dans le quartier de Jongno pour la première fois depuis sa création en 1953, des mois après la fin de la guerre de Corée.

Des millions d’Indiens prévoyaient d’entrer dans la nouvelle année avec des fêtes à la maison en raison d’un couvre-feu nocturne, d’une interdiction des fêtes sur la plage et des restrictions de mouvement dans les grandes villes et villages après la détection d’une nouvelle souche du virus plus contagieux.

À New Delhi, Mumbai et Chennai, trois des villes indiennes les plus durement touchées par la pandémie, les hôtels et les bars devraient fermer à 23 heures.