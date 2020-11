COVID-19 :

La urgence sanitaire causée par le coronavirus a marqué cette année 2020 de manière claire et il est prévu que ce sera également l’un des produits phares de cette Vendredi noir. L’utilisation obligatoire de cet élément, indispensable lors de vos sorties dans tout le pays, a entraîné une nette augmentation de la demande.

Par conséquent, il faut s’attendre à ce que les masques, dans toutes vos options, soyez l’un des produits les plus achetés pendant ces jours d’offres. Masques hygiéniques et chirurgicaux, les FFP2 baissent leur prix pour les prochaines heures dans plusieurs magasins.

Masques chirurgicaux

Ce sont eux que jusqu’à présent nous pouvions voir presque exclusivement dans les hôpitaux et les centres médicaux. Son objectif est de protéger ceux qui sont autour, en évitant la dispersion des gouttelettes lors des éternuements, de la toux ou de la parole. Sur Amazon, nous pouvons les trouver avec rabais allant de 20% à 73% sur l’article qui réduit le plus son prix. Ce sont des masques à trois couches et, pour la plupart, entrent packs de 50 unités: certains vont de 24,99 € à 19,99 €.

Iberomask est une autre des plates-formes qui offre une grande remise, dans son cas dans des packs plus grands: 300 unités passent de 178 € à 96 €. Le site Mifarma, quant à lui, réduit jusqu’à 63% le pack de 50 masques, qui coûtent 9,90 €.

Masques FFP2

Un autre type de masque très courant dans les rues est FFP2, catalogué comme faisant partie des équipements de protection individuelle (EPI). Ils sont un peu plus chers que les chirurgicaux, donc de nos jours, ils sont un bonne option pour les obtenir à un prix plus accessible. Ainsi, sur Amazon, nous pouvons le trouver en blanc pour 69,99 € le pack de 100 unités, qui dépassait auparavant 200 €.

On peut également trouver de bonnes offres chez Promofarma, même si dans ce cas les unités sont très limitées et proches de l’épuisement: un pack de 10 masques pour 10,45 € et une seule unité, en noir, pour 2,90 €, presque un euro de moins que son prix habituel. On peut aussi les trouver en couleur à un prix similaire. Mifarma, quant à lui, propose une remise de près de huit euros sur ses pack de cinq unités: 5,90 €.

Masques hygiéniques

Enfin, l’option des masques en tissu est une autre possibilité si nous voulons donner à notre accessoire une touche plus personnelle. Dans ce cas, ils peuvent être tissu et soie. Chez Amazon, nous avons trouvé une seule unité, avec différents motifs, pour 6,95 €, tandis qu’un pack de trois masques lisses noirs est de 14,99 €, une remise de 25%.

Chez Atosa Masks, nous pouvons trouver des masques en tissu pour 7,5 € par unité pour les adultes. Chez Promofarma, la réduction est de trois euros pour un forfait de cinq unités qui coûte maintenant 15,90 €.