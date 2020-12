COVID-19 :

Les masques ont été découverts comme l’un des éléments clés pour enrayer la pandémie de coronavirus. En Espagne, son utilisation est obligatoire et les modèles de cet élément de protection ont proliféré dans notre pays. De nombreuses entreprises ont également recherché le masque le plus efficace contre le COVID-19. C’est le cas du groupe d’entreprises valencien Atenzza, Quoi a développé un tissu écologique avec des biocides statiques qui neutralise le pathogène, ainsi que tout virus, avec une efficacité de 99% en seulement deux heures.

Il y est parvenu grâce à Ecodry, un textile intelligent capable de tuer le virus au contact. De plus, comme indiqué par l’entreprise, les masques sont lavables et réutilisables et, malgré cela, Il conserve ses propriétés après plus d’une centaine de lavages consécutifs à 60 degrés.

Cette efficacité continue malgré le lavage du masque est obtenue grâce à le tissu empêche la croissance de micro-organismes nocifs formés par l’humidité et la température à l’intérieur du masque, ce qui garantit la prévention et évite de devoir les jeter quelques heures après leur utilisation.

Évitez les allergies cutanées

Une autre caractéristique remarquable de ces nouveaux masques Ecodry est la capacité à lier efficacement les biocides à la fibre, ce qui évite ainsi tout problème ou allergie au contact de la peau.

Les masques Attenza Ecodry sont fabriqués à 70% de coton biologique, ils répondent à toutes les exigences de sécurité et la société espagnole souligne qu’ils dépassent même le type FFP2 en matière de filtration bactérienne et de respirabilité. De plus, ils sont hydrofuges, respirants, imperméables, sans additifs chimiques et lavables. Le département qui les a développés ajoute que Ils sont particulièrement adaptés aux athlètes car ils peuvent être utilisés pendant de longues périodes confortablement et sans risques.

Sera disponible bientôt”

Les masques Ecodry n’ont pas encore été mis en vente sur le site Web de la société, on ne sait donc pas encore à quel prix ils seront mis à la disposition du public. Attenza a indiqué qu’ils seraient disponibles “prochainement” et a précisé que Ils seront disponibles dans toutes les tailles et avec différents designs. Pendant ce temps, ils proposent des masques pour adultes et enfants d’autres types et tissus ainsi que des accessoires pour masques sur leur site Web.