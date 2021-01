COVID-19 :

La masque Elle est devenue un complément indispensable dans notre vie quotidienne et, pour l’instant, elle nous accompagnera pendant longtemps. Avec l’avancée de la pandémie, différents types d’écrans faciaux sont apparus et même les grandes marques textiles en ont profité pour fabriquer leurs propres masques et ainsi augmenter leur activité.

Mais, malgré le fait que de nos jours nous pouvons trouver ce complément dans tous les magasins et commerces que nous trouvons dans la rue, tous ne sont pas aussi efficaces et les experts recommandent ceux qui sont homologués, comme les types FFP2 et FFP3.

Le plus efficace selon Simon



Ces derniers temps, un débat a surgi sur la commodité des citoyens d’utiliser ce dernier dans toutes sortes de situations, une question à laquelle le directeur du CCAES s’est référé lors d’une conférence de presse, Fernando Simon. Le médecin a assuré qu’il ne jugeait pas nécessaire qu’ils soient utilisés par l’ensemble de la population: “Approuver l’utilisation de FFP2 dans certaines situations (sanitaires) peut être raisonnable, mais le que toute la population doit le porter est très discutable, tant que nous portons tous une protection “.

De plus, Simón a noté que le plus efficace “pour se protéger” est le type FFP3. Cependant, le directeur du CCAES a souligné que FFP2 est “très efficace aussi”. “Il n’y a pas de différence de filtrage excessive” entre les deux, ajoutée.



fonctionnalités

Ce type de masque sont équivalents à KN95 et ils sont les plus utilisés. Ces masques Ils sont destinés à filtrer l’air inhalé en évitant l’entrée de particules polluantes dans notre corps, comme expliqué par le Ministère de la consommation dans un document sur l’utilisation des masques.

Ce sont des masques qui contiennent un filtre à microparticules avec lequel il protège de l’extérieur en. Les autofiltrantes peut ou non avoir une valve d’expiration pour réduire l’humidité à l’intérieur du masque, donnant un plus grand confort d’utilisation.

Combien d’heures consécutives un masque FFP2 et FFP3 peut-il être porté?

Selon le ministère de la Consommation lui-même, ces masques ils ne doivent pas être utilisés plus de quatre heures de suite. C’est la recommandation qu’ils font pour des raisons de confort et d’hygiène. Même comme ça, selon le fabricant, la durée de son utilisation peut varier.

Dans tout les cas, il est recommandé d’arrêter d’utiliser le masque lorsqu’il est mouillé ou sale. D’un autre côté, Lorsque ces types de masques deviennent humides ou se détériorent en raison de l’utilisation, ils doivent être remplacés par un autre.

Il se peut qu’ils soient réutilisables ou non: il sera indiqué par les abréviations R (réutilisable) et NR (non réutilisable).

Différences

Les deux masques sont très similaires et la seule différence serait le pourcentage d’efficacité de filtration minimum. Dans le cas du type FFP2, ce pourcentage est un 92% et 8% de fuite vers l’extérieur.

Masques de type FFP3 offrir un pourcentage d’un 98% d’efficacité de filtration minimum et 2% de fuite vers l’extérieur. Prendre en compte ces différences, le masque FFP3 est le plus efficace car il a une efficacité de filtration de 98%.

Prix

Concernant les prix, Les FFP2 ont tendance à être moins chers. De nombreux supermarchés et grandes chaînes les ont mis en vente: en A El Corte Inglés, il est possible d’acheter le FFP2 avec valve pour 12,80 € le pack de deux unités, tandis qu’à Alcampo, il est possible d’acheter un pack de cinq unités FFP2 à 13,75 €.

Ils peuvent être achetés à pharmacies, supermarchés et grands magasins. Également en ligne sur des sites Web tels que Amazon, El Corte Inglés, Pharmacius, Promofarma ou Mifarma, à la fois individuellement et en packs.