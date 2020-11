COVID-19 :

Amateurs de bacon, il existe un nouveau masque pour rendre les mesures contre le COVID-19 plus supportables.

Hormel Foods, connu pour sa gamme de produits Black Label Bacon, a annoncé le lancement du “Breathable Bacon”, qu’il a défini comme “un masque révolutionnaire doté des dernières technologies et de l’odeur du lard de porc fumé”. Et pour faire simple, c’est un masque qui sent le bacon.

D’ici au 28 octobre sur son site Internet, Hormel offre des masques gratuits et pour chaque demande, vous donnerez un repas à Feeding America, une organisation caritative nord-américaine, jusqu’à un total de 10 000 unités. Les masques gratuits seront distribués jusqu’à épuisement des stocks, selon un communiqué de presse.

Les centres de santé du monde entier disent depuis des mois que L’utilisation de masques est l’une des mesures les plus recommandées pour arrêter la propagation du COVID-19, au point qu’il est totalement obligatoire dans de nombreux pays, comme l’Espagne.

Hormel est une marque qui s’est caractérisée ces dernières années par faire des campagnes marketing folles, comme créer une moto qui fonctionnait à la graisse de bacon, et a maintenant commencé à travailler sur des formules de réalité augmentée qui tentent de transporter ses utilisateurs aux sensations du barbecue.

Masques parfumés

«Nous nous concentrons continuellement sur l’innovation, des nouveaux produits au marketing et à la distribution, le tout dans le but d’offrir de nouvelles façons passionnantes de découvrir et de savourer le bacon de marque noire», a déclaré Nick Schweitzer, directeur principal de la marque. , dans la déclaration. “En 2020, cela signifie relier l’essence du bacon à l’accessoire que personne ne peut laisser cette année à la maison et, ce faisant, rapprocher Black Label Bacon de nos fans.”

On ne sait pas si cela conduira à l’ouverture d’un marché pour les masques aux odeurs de toutes sortes. Nous devrons le voir.