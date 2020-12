COVID-19 :

Le rôle des masques dans la lutte contre la pandémie est essentiel. Pour cette raison, nous devons les utiliser pour réaliser pratiquement toutes nos activités quotidiennes, en particulier lorsque celles-ci sont effectuées dans des espaces fermés et avec beaucoup de monde, où beaucoup sont détachés. sprays de parler, de chanter, de crier, d’éternuer, de tousser ou de rire. Pour cette raison, pour le prochain Noël, Santé nous recommande de le porter dans toutes les réunions que nous avons avec nos familles ou amis.

Pour animer un peu l’atmosphère et faire en sorte que l’utilisation du masque ne soit pas aussi solennelle que le reste de l’année, Lidl a sorti Masques imprimés de Noël pour adultes. Il existe une large gamme de 12 dessins pour choisir celui que nous aimons le plus, comme les arbres de Noël, les chapeaux de Père Noël, les bonhommes de neige, les bonbons…

Ce ne sont pas des masques EPI

La chaîne de supermarchés allemande prévient d’avoir mis ce type de masque sur son site Web en vente pour un prix de 3,49 euros le pack de deux unités. De cette façon, chaque masque coûte 1,75 euros.

Parmi les caractéristiques de ces masques se démarque qu’ils sont lavable et peut être réutilisé. De plus, il a un design “préformé avec doublure douce pour un grand confort”, comme l’explique Lidl dans la section où le produit est vendu. Enfin, on note également que ces masques ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle (EPI), donc ils seraient plus recommandé pour une utilisation dans de grands espaces bien ventilés ou à l’extérieurcomme les experts recommandent d’utiliser les masques FFP2 pour les espaces fermés.