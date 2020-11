COVID-19 :

Noël n’est pas encore arrivé, mais on peut tenir pour acquis qu’il sera très différent de ce qui a été vécu ces dernières décennies, puisqu’il sera nécessaire de maintenir la distance sociale, porter un masque, sans fêtes, et éventuellement avec de très petites réunions de famille.

Ce que ne change jamais les campagnes de Noël, qui semblent arriver plus tôt chaque année. Les lumières et les arbres de Noël commencent à être placés dans les rues, et les marques de vêtements commencent à décorer leurs vitrines avec des vêtements d’hiver, des ornements, des personnages, etc.

Cependant, cette année, Avec le panorama actuel marqué par la pandémie de coronavirus, un nouveau facteur s’ajoute, les masques. De toute évidence, ils n’allaient pas être laissés pour compte et maintenant en novembre les premiers produits peuvent déjà être trouvés avec des étoiles, des visages du Père Noël, des rennes ou des personnages. Il y a de nombreux exemples, répartis sur différentes pages Web et avec toutes sortes de prix et de designs.

Masques de toutes sortes dans les grandes chaînes

Si nous commençons à regarder des magasins en ligne à grande échelle tels que Amazon ou eBay, simplement en mettant les mots “masque” et “Noël” dans le moteur de recherche, une multitude d’exemples apparaissent.

Sur amazon.es, par exemple, il existe de nombreux styles et à des prix différents, tous deux approuvés, jetables, réutilisables, pour enfants, pour adultes, etc. De plus, les prix varient également beaucoup, en fonction de la quantité ou du dessin, car il y en a qui ne coûtent que 1,59 euros ou d’autres qui dépassent 10 euros.

AMAZONE

D’un autre côté, quelque chose de totalement similaire se produit sur ebay.es, avec des designs plus sobres, par exemple des masques noirs avec un dessin, ou bien au contraire, avec le masque entier avec un ciel et un Père Noël, un arbre de Noël ou des cadeaux.

Ebay

D’autres pages avec leurs propres masques de Noël

Le site monaditas.com, par exemple, a lancé multitude de masques de Noël au prix unique de 8 euros pour adultes et enfants, avec la priorité pour ces derniers pour leurs conceptions et tailles. Ils sont homologué, hygiénique, réutilisable, fabriqué à Valenceet se conformer aux réglementations UNE 0065: 2020 et Community Face Coverings CWA 17553: 2020.

Monaditas.com

Il y en a de toutes sortes, avec des lumières, un bonhomme de neige, simulant le visage d’un renne, du père Noël, des flocons de neige, du pain d’épices, des arbres, etc.. En outre, ils ont également étuis de Noël personnalisés avec le nom de la personne et un sapin de Noël doré pour 3,95 euros.

Sur jerseynavideno.com, vous pouvez également trouver des masques avec des rennes ou des étoiles pour 7,99 euros. Dans ce cas, ce sont des masques en tissu, fabriqués à Grenade, et réutilisables. Bien entendu, ce n’est pas un dispositif médical ou un EPI.

jerseynavideno.com

Ou par exemple, Mascarillasantivirus.es propose des packages qui comprennent de nombreuses unités, à un prix qui peut varier de 9 euros à 37 euros selon la quantité. Ils sont également en tissu, réutilisables et pour tous les âges.