COVID-19 :

La troisième vague en Espagne est déjà une évidence et, par conséquent, les autorités continuent d’insister sur l’utilisation obligatoire des masques, notre grand compagnon depuis mars dernier. Bien que son usage obligatoire ait commencé des mois après l’accouchement à domicile en Espagne, Son utilisation pour sortir dans la rue restera essentielle jusqu’à la fin de 2021. Il est important de ne pas baisser la garde contre le coronavirus, même avec les campagnes de vaccination en cours dans toute la région.

Parmi tant de modèles, formes et marques de masques, Effimed a ouvert une brèche sur le marché des produits sanitaires. C’est une entreprise espagnole, appartenant à Efficold – une entreprise espagnole basée à Córdoba -, qui a été créé avec l’intention de cibler le secteur biomédical qui «exige de plus en plus de produits certifiés sous les contrôles de qualité les plus stricts». Pour cette raison, son marché s’adresse à un secteur de plus en plus en croissance, exposant toutes sortes de solutions pour les laboratoires, les pharmacies ou les hôpitaux, ceux en première ligne de bataille contre la pandémie COVID-19.

Efficod, une entreprise dédiée aux équipements froids

Ils ont plus de 30 ans d’expérience, mais la vérité est qu’ils ont toujours Ils se sont consacrés à la fabrication d’équipements froids et de solutions innovantes, spécialement destinées aux “secteurs de l’agroalimentaire, des boissons, de l’hôtellerie, de la grande distribution, de la glace et des projets spéciaux”. Mais, en raison du début de la pandémie en 2020, ils ont voulu utiliser leur technologie la plus avancée pour démarrer la fabrication de masques afin de “Pour assurer un approvisionnement fiable et continu de la population espagnole, des administrations publiques et des entreprises, évitant la dépendance actuelle à des marchés internationaux instables et peu fiables ».

Deux types de masques

Depuis qu’ils ont commencé leur participation à la lutte pour raconter la pandémie, Effimed a fabriqué les types de masques: IIR chirurgical et FFP2 auto-filtrant. Les premiers offrent une “plus grande protection” que les classiques. Bien sûr, les chirurgicaux rendent le porteur incapable d’infecter, bien que cela ne protège pas celui qui le porte d’une éventuelle contagion. Pour une meilleure protection, il est préférable d’utiliser le FFP2 qui, en plus, «offre un niveau de respirabilité supérieur par rapport à la concurrence».

De plus, l’entreprise exclut la fabrication de masques hygiéniques en n’ayant pas les certifications dans les matériaux ou le processus de production. La marque opte pour la fabrication de ces matériels sanitaires avec “les meilleurs matériaux et sous les certifications les plus strictes, pour proposer des produits de qualité et une utilisation prolongée sans risque d’allergies ou d’irritations”.

Contrôle de qualité

Pour cette raison, Effimed dispose d’un processus de production avec les contrôles de qualité les plus stricts, remplissant ainsi toutes les garanties d’être un produit national et certifié par les autorités sanitaires. Les masques chirurgicaux sont fabriqués sous le norme UNE-EN 14683: 2019 + AC2019, tandis que les FFP2 sont fabriqués sous le Norme UNE-EN 149: 2001 + 1: 2009.

A acheter, vous pouvez le trouver sur son site Internet, avec toutes les spécifications de chacun des masques. Cependant, Effimed ne vend que des masques avec des commandes minimales de 2000 masques et sans prix fixe. Si vous êtes intéressé, vous devrez demander un devis à travers votre formulaire, axé en particulier sur les grandes entreprises espagnoles.