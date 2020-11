COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus a déclenché la production de masques, obligatoires dans toute l’Espagne chaque fois que nous voulons sortir. Leur utilisation a été imposée par étapes par toutes les communautés pour tenter de éviter les contagions en cours de désescalade après la première vague.

Afin de nous protéger du virus, nous pouvons trouver différents types de masques: chirurgicaux, ceux classés comme équipements de protection individuelle (FFP1, FFP2 et FFP3) et hygiéniques, fabriqué avec différents tissus.

Concernant ce dernier, il y a un doute quel est le meilleur matériau pour sa fabrication. Ce qui est clair, c’est qu’ils doivent bien couvrir le nez et la bouche, des trous par lesquels le virus peut pénétrer dans notre corps. De plus, ce doit être un tissu lavable et respirant.

La soie mieux que le coton

Pour paraphraser le célèbre majordome de cette publicité télévisée des années 80-90, cette fois le coton trompe. Parce que, selon une étude publiée dans la revue Science Daily, la soie est un meilleur matériau que le coton lors de la fabrication de masques faits maison.

Selon les chercheurs, du Université de Cincinnati, le choix de la soie est meilleur car c’est confortable, respirant et hydrofuge, quelque chose de “souhaitable pour combattre un virus qui se déplace dans les airs”. En outre, l’étude indique que la soie a propriétés antimicrobiennes, antibactériennes et antivirales naturelles et cela fonctionne de la même manière que les masques chirurgicaux.

L’un des aspects clés lors du choix de ce type de tissu est que contient du cuivre, ce qui serait bénéfique, car il a la capacité d’éliminer les bactéries et les virus au contact.

Pour mener l’étude, ils ont utilisé tissus de coton et de polyester ainsi que divers types de soie pour vérifier l’efficacité de la barrière qui repousserait l’eau (qui servait de gouttelettes expulsées en parlant, en toussant et en éternuant). “Le coton emprisonne l’humidité comme une éponge, mais la soie est respirante et plus fine que le coton”dit Patrick Guerra, professeur adjoint de biologie.