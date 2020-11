COVID-19 :

L’utilisation de masques est déjà devenue un élément fondamental de notre vie quotidienne. Surtout avec toute l’Europe qui se bat contre la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et avec de nouvelles restrictions qui aident à plier à nouveau la courbe de contagion. Avec la disparition d’Halloween, beaucoup ont recherché les meilleurs modèles de masques qui conviendront à leurs costumes. un jour aussi important que le 31 octobre dernier. Et, bien qu’ils n’aient pas pu le célébrer comme chaque année, beaucoup n’ont pas manqué l’occasion de se déguiser le temps d’une journée et de profiter un peu.

Les masques, en plus de leur rôle préventif contre le coronavirus, C’est déjà devenu une mode de plus au quotidien. Il existe déjà des milliers de formes et surtout de designs que nous rencontrons chaque jour. Des couleurs et des motifs qui attirent beaucoup d’attention et qui deviennent même une tendance dans les rues. La dernière était celle de Frida Kahlo, la célèbre peintre mexicaine devenue symbole du féminisme, et dont les masques avec leur design sont devenus une tendance ces dernières semaines.

Les plus recherchés ces dernières semaines

«Ceux des animaux sont ceux qui ont le plus de rendement et ceux de Disney. Les hommes préfèrent les unis, ils ne sont pas tellement colorés. Et Frida Kahlo a été un boom et obtenir le tissu est presque impossible “, commente Ana López, qui se consacre à la fabrication de masques, dans une interview à La Voz de Galicia.

Ou encore Pilar, propriétaire d’une boutique de costumes, qui fréquente le journal Aragón: «Quel rire. La vente de costumes a, logiquement, mal tourné. La chose n’est pas bonne et elle a été vendue 25% de moins que ce qui avait été vendu l’année dernière. Nous avons également fabriqué des masques spéciaux de type Catrina, par Frida Kahlo, qui sont très populaires, ou des squelettes “.

La Frikileria (La Frikileria)

Mais comment pouvons-nous les obtenir? La vérité est qu’avec une simple recherche sur Internet, il est très facile de trouver des centaines de modèles différents de Frida Kahlo et à des prix allant de 6 à 20 euros. Parmi les plus remarquables que vous puissiez trouver masques réutilisables sur Amazon, en tissu coton double imperméable conforme à la norme UNE 0065/2020. Son prix est de 8,50 € l’unité. Redbubble C’est également l’une des meilleures options si vous souhaitez obtenir l’un de ces masques: sont réutilisables et sont disponibles dans des centaines de modèles différents à un prix compris entre 10 et 13 euros.

Si vous préférez une option moins chère et aidez les petites entreprises, ‘Petits plaisirs’ peut être votre meilleure option: Ils sont fabriqués par des artisans en Espagne, protégés par une deuxième couche de filtre TNT, Disponible en taille adulte ou enfant et au prix de 6,20 euros. Vous pouvez également choisir pour les packs de deux masques réutilisables, dans ce cas, dans «La Frikileria», pour un prix de 19,90 euros, avec plus de 20 lavages et homologué selon UNE0065: 2020.