COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie en mars dernier, de nombreuses entreprises ont concentré leur travail sur la création de masques. Il est devenu l’un des accessoires indispensables et obligatoires pour quitter nos maisons et chaque jour, nous pouvons voir de nouveaux modèles et modèles sur eux. En plus des masques chirurgicaux, FFP2 ou ceux fabriqués à partir de tissus faits à la main, il existe également des masques créés avec de nouvelles technologies qui les rendent plus efficaces pour la protection contre le coronavirus – comme les masques en néoprène.

Hispanotex est une entreprise espagnole qui s’est associée à l’entreprise technologique suisse HeiQ. Elle a lancé les masques hygiéniques Viroblock, masques réutilisables à action antivirale et antibactérienne. Ils sont fabriqués avec une double couche avec une finition Hidroblock et Viroblock, ce qui leur confère une protection maximale contre tous les types de bactéries et de virus, tels que COVID-19. La couche extérieure protège le porteur et la couche intérieure protège ceux qui l’entourent. De plus, il est adaptable grâce à la pince nasale en aluminium et à ses deux sangles élastiques qui comprennent un régulateur de longueur.

Les masques sont connus pour ses propriétés antivirales et bactéricides, c’est-à-dire que les agents pathogènes meurent lorsqu’ils touchent le tissu avec lequel le masque est fabriqué. Une révolution complète qui a augmenté le nombre de ventes dans l’entreprise. De plus, la finition Hidroblock les fait repousser l’eau et résiste aux éclaboussures, maintenir son efficacité contre les virus. Cela lui confère des propriétés supplémentaires comme barrière sanitaire ainsi que comme protection contre les taches.

Tailles pour tous les âges

Les masques Hispanotex ont un tissu fabriqué en Espagne et Ils sont conformes à la norme UNE 0065: 2020 pour les masques hygiéniques réutilisables. Ils peuvent être lavés jusqu’à 30 fois en suivant leurs instructions de lavage. Ils sont également durables, compatible avec l’environnement, grâce à sa finition Viroblock. Il n’est pas irritant et procure un toucher doux pour une utilisation prolongée.

Ils sont disponibles en deux couleurs: blanc et noir. Les blancs ont une taille pour les adultes et trois pour les enfants (3 à 5 ans, 6 à 9 ans et 10 à 12 ans). Les noirs ne sont vendus que pour les adultes et les enfants entre 10 et 12 ans. Tous leurs masques sont vendus au prix de 11,95 euros et sont vendus individuellement via leur site Web.