COVID-19 :

le masques Ils sont un complément protecteur qui, pour le moment, restera avec nous pendant une longue période. Si au début de la crise sanitaire il y avait des difficultés à trouver ce type de produit, ce sont désormais les consommateurs eux-mêmes qui choisissent où les acheter.

Les supermarchés Ce sont les principaux établissements où les citoyens achètent des écrans faciaux. Ces derniers jours, le Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU) a fait un liste des meilleurs masques chirurgicaux pouvant être achetés dans les supermarchés espagnols.

Masques Mercadona, les améliorations selon l’OCU

Pour préparer la liste, plusieurs aspects ont été pris en compte, comme le efficacité en matière de filtrage, de prix, de réglementation que chaque masque respecte ou de respirabilité. Dans le classement OCU, Les masques Mercadona sont à la première place, suivis de ceux de Lidl et Jour.

Les écrans faciaux de Mercadona sont de la marque Deliplus et sont certifiés sous le Norme UNE 0064. Hygiénique et non réutilisable, Les masques Mercadona sont trois couches, et met en évidence son haute respirabilité. le sien la capacité de filtration est de 99% et dix unités coûtent trois euros, soit 0,30 centimes par unité.

Même prix pour les masques adultes et enfants

Les masques pour adultes et pour enfants ont ce coût à Mercadona, après que le supermarché a peu à peu baissé leurs prix. On se souvient que auparavant, le pack de dix coûtait six euros. Les mesures des masques pour enfants Ils sont destinés aux garçons et aux filles âgés de six à neuf ans.

Dans les magasins physiques et en ligne

Écrans faciaux de Mercadona Ils peuvent être achetés à la fois dans la section Parfumerie des magasins physiques et dans la vente en ligne du supermarché lui-même.