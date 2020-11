COVID-19 :

Avec les masques déjà entièrement installés dans notre quotidien et comme un élément de plus à porter dans notre style, peuvent être trouvés de toutes marques et de tous types. Ils lancent même des masques de Noël sur le marché. Cependant, Pour ceux qui continuent à miser sur l’hygiène et le FFP2, il existe aussi des couleurs, pour varier un peu et ne pas toujours porter les mêmes.

Pour cette raison, de nombreuses marques ont également opté pour cette alternative, et il suffit de mettre les masques colorés dans n’importe quel moteur de recherche pour trouver différentes initiatives. Bien que peut-être, le plus curieux est celui d’un portail d’informations à Leganés (Madrid), appelé Leganews, Quoi En soutien à Cáritas, il a créé la campagne Masques de solidarité, afin de collecter des fonds pour l’organisation.

Ces masques sont vendus en packs de 50 pour 10 euros, dont 2 euros pour Cáritas. Vous pouvez trouver des masques chirurgicaux bleus, blancs, roses ou noirs, certifiés et approuvés.

Disponible dans les grands magasins et pharmacies

Le géant Amazon vendre sur votre site Web de nombreux types de masques différents, en grands ou petits paquets, de différentes couleurs, et également à des prix différents. Par exemple, il existe des paquets de dix unités de masques FFP2 noirs pour 26,90 euros, un lot de 20 unités également FFP2 pour 35 euros ou un autre pack de 50 unités de couleur rose à 19,99 euros.

Pour sa part, le supermarché DIA vend également des paquets de dix masques chirurgicaux blancs pour 2,10 euros.

Et en ce qui concerne les entreprises liées au domaine de la santé, c’est le cas de Farmacia Universal 24h, avec packs de 20 unités de masques FFP2 à 39 euros, avec certification CE et couleurs noir, fuchsia, rose, bordeaux, bleu marine, bleu clair, rouge ou jaune.

Autres alternatives telles que les sites Web plus petits

Dans la page Web mediformplus.com peut être acheté masques FFP2 colorés pour 1,76 euros. Dans ce cas, ce sont des masques KNP5 en boîtes de 20 unités..

Dans themaskstore.es il existe des paquets de différentes couleurs de dix unités pour 29,58 euros, de 50 unités pour 127,05 euros, ou un pack assortiment de toutes les couleurs pour 29,89 euros.

D’autres options sont masques de masksbcm.com combien ça coûte 5,95 euros et ils sont aussi de différentes couleurs comme le rouge ou le noir et certifiées.

