COVID-19 :

Cette année 2020 a été l’une des plus atypiques de mémoire. La pandémie de coronavirus a conduit au confinement dans Espagne et la plupart des endroits dans le monde, et les masques sont devenus un autre complément.

Depuis le mois de mars, de nombreux modèles de masques ont été vus dans la rue ou sur des photographies, passant par des masques chirurgicaux, FFP2 et en tissu, découvrant lesquels d’entre eux causent un risque de contagion moindre.

Cependant, plusieurs influenceurs ont transformé les masques en quelque chose de beaucoup plus supportable, les adaptant au monde de la mode – étant également approuvés – et faisant sensation sur leurs réseaux sociaux. Ce sont ceux de Kausi.

Comment sont?

Certaines célébrités comme Tamara Falcó ont déjà été vues avec les masques conçus par Kausi, portant l’un des modèles de Olivia par Kausi, Quoi combinez un masque Kausi avec une écharpe à motifs.

Cette nouvelle tendance peut être un hommage à Olivia Palermo, l’influenceuse qui a créé cette façon de porter son masque en couvrant son masque avec un foulard et en essayant de le cacher. Cela a causé d’autres célébrités comme Carolina Adriana Herrera, Eugenia Silva et Tamara Falcó, joignez-vous à porter cet accessoire accrocheur.

La collection Olivia By Kausi vient grâce à la start up créée par Laura Corces et Alejandra Arias, avec la signature “ Kausi ”, arrivée en 2019 dans le but de promouvoir l’utilisation du Ventilateurs En Espagne. Cependant, à la suite de la pandémie de coronavirus, la marque s’est adaptée et a fini par produire des masques en collaboration avec plusieurs firmes du secteur de la mode.

Les modèles et leurs prix

La marque a sorti, pour le moment, six modèles qui sont déjà en vente au prix de 42 euros chacun. Ces modèles sont: Olivia Loto par Kausi, Olivia Bengala par Kausi, Olivia Manila par Kausi, Olivia Poppy par les assiettes à pain, Olivia Nuit par Los Platos de Pan, et Olivia Versalles de Gastón y Daniela; et qui peuvent être achetés sur son site Web.

Dans tous les modèles, un masque certifié et réutilisable de la marque Kausi est combiné, et un foulard imprimé de la même marque, ou d’autres, tels que Plats à Pain, une entreprise propulsée par Barbara Pan, qui est un ami de Isabel Preysler.

Kausi’s n’a pas été la seule marque à avoir choisi de vendre des masques bandana, mais Salvador Bachiller il a également commencé à commercialiser avec eux. En outre, les actrices hollywoodiennes aiment Sarah Jessica Parker et Amber Heard, ont rejoint cette tendance.