COVID-19 :

Lorsqu’il reste moins d’un mois pour commencer la vaccination, la production de masques est déjà répandue dans un grand nombre de boutiques, marques et magasins. Cependant, il y a ceux qui préfèrent porter un masque dans leur style, avec un design personnalisé à votre goût et avec lequel vous vous sentez à l’aise.

Ce, Avec l’homologation, qui offre une plus grande sécurité par rapport à son véritable objectif, qui n’est autre que de protéger, ils constituent une excellente combinaison, pour lequel beaucoup de gens parient pour leur matériel sanitaire individuel. Recherchez simplement sur Internet de nombreux sites Web qui offrent ce service. Ici, nous vous en laissons quelques-uns.

Masques personnalisés avec traitement ANTI-COVID

L’une des pages que vous pouvez trouver en effectuant une recherche est celui de grupobillingham.com, qui propose des masques personnalisés et approuvés, avec une spécification UNE 0065: 2020 et les spécifications de l’arrêté royal BOE.

https://www.grupobillingham.com/

Les plus recommandés de votre page sont una pour un prix de 2,59 à 4,24 euros avec un logo personnalisé d’un côté et réutilisable, un autre de 2,91 à 5,06 euros avec un cintre et un autre qui atteint jusqu’à 3,84 euros avec filtration bactérienne et des protecteurs d’oreilles en cadeau.

Fait de tissu, approuvé et réutilisable

Sur le site Giftspublicitarios.com, vous pouvez acheter ce type de masques de base, en une seule couleur, avec possibilité de personnalisation. En indiquant celui que vous souhaitez acheter, il vous donne la possibilité de ajouter une sérigraphie ou un logo. Cela dépend du type que vous pouvez trouver du prix de 1 euro à un peu plus de 3 euros.

Masques pour entreprises

Dans Gift Campaign, ils se concentrent davantage sur les masques pour la publicité et la propagande d’entreprise. «Une large gamme de masques qui ont un design pour véhiculer l’image de marque au sein du magasin ou de l’entreprise», précisent-ils sur leur site internet.

campagne cadeau

Les best-sellers sont ceux qui coûtent moins de 3 euros, avec une couleur sobre, et la possibilité d’ajouter un logo sur l’un des côtés. Ils sont fabriqués selon la norme UNE 0065. Ils ont un BFE (Bacterial Filtration Efficiency) de 98%.

Liberté de conception

Finalement, à la fois dans crealo.es et dans hofmann.es, vous pouvez trouver des masques avec la possibilité d’ajouter un dessin ou même une photographie à la fois sur les côtés et devant. Dans le premier cas, pour moins de 2 euros vous pouvez incarner votre masque néoprène blanc ou noir et homologué.

Quant aux secondes, Pour 9,95, ils proposent des masques approuvés que vous concevez vous-même sur leur site Web. Ils ont un éditeur, et oui vous indiquez l’option “avec photo” ou “avec dessin” Vous pouvez créer le masque qui convient le mieux à votre style ou à votre intention. Avec une efficacité antibactérienne de 93,84%.