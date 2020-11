COVID-19 :

Pendant les premiers mois de la pandémie, en pleine désescalade, faire du sport était l’une des exceptions pour ne pas porter de masque, tant que la distance de sécurité entre les personnes était respectée. Ces derniers mois, avec l’avancée de cette deuxième vague du coronavirus en Espagne, l’utilisation du masque dans tous les domaines de notre vie quotidienne prend du poids pour arrêter la propagation du virus sur tout le territoire national.

Bien que beaucoup continuent à faire du sport sans cela, de nombreux médecins ont recommandé son utilisation et même transféré la recommandation aux différentes autorités pour l’exiger de leurs citoyens. Si certaines communautés autonomes ont déjà pris leurs propres décisions dans ce domaine sportif, de nombreuses autres n’ont toujours pas de réglementation claire pour tous ceux qui aiment le sport. Et c’est que malgré les règles imposées, Vous devez être responsable et porter le masque le plus longtemps possible.

La seule chose qui est ressortie du resserrement des restrictions est que, Dans les établissements fermés tels que les gymnases, l’utilisation d’un masque est obligatoire et un bon nettoyage est important, ainsi qu’une ventilation de la pièce pour éviter une source de contagion, en raison de l’importance des fameux aérosols dont on a tant parlé ces derniers mois. Cependant, en plein air, comme indiqué par le ministère de la Santé au début de la pandémie, cela reste une des exceptions.

Communautés soumises à des restrictions dans le sport

Mais, comme cela a été dit au début, toutes les communautés ne suivent pas cette réglementation. La dernière autonomie pour resserrer ses mesures concernant le sport a été le pays basque. Or, le sport de plein air, qui s’entend en milieu urbain, nécessite l’utilisation d’un masque. “La pratique individuelle de l’activité physique ou du sport en milieu urbain doit se faire avec un masque”, comme en témoigne le BOPV.

L’Andalousie a également adopté cette mesure depuis quelques semaines, bien que seulement dans les zones où il y a un afflux important de personnes, il est entendu que cela pourrait être inutile lorsque la distance interpersonnelle est remplie lors de l’exercice.

La Catalogne, par exemple, a des gymnases fermés et ne garde ouverts que les centres de haute performance et de modernisation. Il accepte les sports de plein air, bien qu’il ne spécifie pas l’utilisation du masque, juste que, de préférence, il est individuellement. Le même a adopté Galice dans les municipalités avec fermeture de périmètre: faire du sport seul ou avec des partenaires, mais rien sur les masques. La La communauté de Madrid Il les oblige dans des établissements fermés, mais n’indique rien sur l’utilisation du masque dans les sports de plein air.

🏃‍♀️🚴‍♂️Vous pouvez pratiquer des sports en extérieur seul ou en groupe de 6 personnes à condition que: Pas de contact physique

🏃↔️🏃‍♀️ en respectant la distance d’au moins 1,5 mètre.

😷Utilisation d’un masque lorsque la distance n’est pas assurée (sauf nécessité d’un apport supplémentaire élevé en oxygène) pic.twitter.com/vvxm2ITaPL – Gouvernement des Asturies (@GobAsturias) 6 novembre 2020

Dans Asturies, malgré le durcissement de leurs restrictions en raison de la situation difficile qu’ils traversent, le sport de plein air peut être pratiqué seul ou en groupe de six personnes maximum. Bien sûr, tant qu’il n’y a pas de contact physique, respecter la distance sociale et l’utilisation d’un masque lorsque ces 1,5 mètres entre les personnes ne sont pas rencontrés.

Dans Melilla tous les citoyens qui sortent faire de l’exercice dans des zones à forte densité de population doivent l’utiliser. Dans Navarre Il est obligatoire dans les pratiques sportives à faible fréquence respiratoire. Et en Castille-Léon il est impératif dans tous les espaces clos où se pratique le sport.