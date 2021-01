COVID-19 :

Le masque fait déjà partie de nos indispensables pour quitter la maison, autant que le mobile ou le portefeuille, et il semble que cela continuera pendant longtemps. Salvador Illa avait déjà prévenu, au moins tout au long de 2021, nous devrons l’utiliser, dans l’espoir que la pandémie de coronavirus s’atténuera avec l’arrivée des vaccins. En attendant, il est important de continuer à nous protéger et, surtout, à protéger ceux qui nous entourent. Pour lui, les experts n’arrêtent pas d’acheter les masques, car ils ne sont pas tous approuvés et ne sont pas non plus également efficaces parmi eux.

Et c’est que l’utilisation de masques hygiéniques est de plus en plus interdite, en particulier ceux fabriqués à la main à la maison, car ils ne passent pas les règlements de l’UE pour leur utilisation. Par conséquent, les experts recommandent l’utilisation de et, dans la mesure du possible, que ceux avec une meilleure protection et filtration, comme FFP2 et FFP3, ceux qui s’offrent une protection comme ceux qui les entourent.

Et quelle est leur différence? Eh bien, les deux masques sont très similaires et la seule différence serait le pourcentage d’efficacité de filtration minimale. Dans le FFP2, ce pourcentage est de 92% et 8% de fuite vers l’extérieur. Alors que, ceux de type FFP3 offrent une efficacité de filtration minimale de 98% et 2% de fuite vers l’extérieur. Par conséquent, cette dernière est la plus efficace du marché et la plus recommandée pour affronter cette troisième vague qui secoue l’Espagne.

Presque épuisé chez PromoFarma

En raison de sa grande efficacité, son prix est également un peu plus élevé. PromoFarma est l’un des portails qui les vend. Vous pouvez les acheter via leur site Web, avec une livraison à domicile sous 24 à 72 heures. En ce moment, Il n’y a qu’une seule option pour acheter ces masques de type FFP3: un pack de 10 unités pour 45,50 €. Ils ont une filtration à 98%, sont de forme concave, avec des bretelles réglables et s’adaptent confortablement au contour du visage pour une plus grande protection. Bien entendu, ils ne sont pas réutilisables, avec une utilisation maximale de 4 heures avant leur élimination.

Et est-ce tout toutes les autres options sont épuisées sur le site Web, bien qu’ils aient encore une très large gamme de masques FFP2, dans toutes les couleurs, taille enfant et avec des prix allant de 0,93 euros à 25 euros dans le cas de packs de 20 unités.