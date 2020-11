COVID-19 :

L’un des termes qui doit être clair lorsque l’on parle de masques et de leur sécurité est marquage CE. C’est lui Processus par lequel le fabricant ou l’importateur informe les utilisateurs ou les autorités que leurs masques commercialisés et distribués sont conformes à la législation obligatoire.

Plus précisément, ce qu’il établit est s’ils sont conformes aux réglementations légales applicables et aux exigences pour la commercialisation valable de biens et services dans l’Union européenne. C’est un symbole qui apparaît sur les produits, pas seulement sur les masques, et certifie le respect des normes en fonction de variables telles que leur utilisation, à qui ils sont adressés, leur composition, etc.

Afin d’avoir le marquage CE, Les produits, dans ce cas les masques, doivent passer une série d’examens, c’est-à-dire une évaluation de la conformité pour vérifier s’ils satisfont aux exigences légalement établies, et sont effectués par des organismes compétents et accrédités par les autorités compétentes.

Relation avec FFP2 et KN95

Ces deux nomenclatures appliquées aux masques ont aussi leur signification, se référant à dans les deux cas à l’état de l’EPI (équipement de protection individuelle) de celui-ci. Autrement dit, ce sont des dispositifs médicaux et des EPI.

FFP2 est utilisé pour identifier au sein de l’Union européenne les masques qui répondent aux exigences requises pour protéger les personnes à risque modéré. D’un autre côté, KN95 est utilisé en Chine pour les masques qui dépassent sa norme GB 2626En d’autres termes, ceux qui en Europe dépasseraient le FFP2 sans devenir le FFP3.

Cependant, en plus de cette nomenclature, En raison du fait qu’ils sont des EPI, ils doivent porter le marquage CE, qui indique qu’ils sont conformes au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements de protection individuelle.

Masques marqués CE non autorisés

L’Institut national pour la sécurité et la santé au travail, une agence dépendant du ministère du Travail, a publié un document dans lequel indique les certifications délivrées par certaines organisations qui ne sont pas valides.

Être à la fois un dispositif médical et un équipement de protection, Il doit réussir un double examen dans chacune de ses facettes, il doit donc avoir le marquage CE pour les deux. Si vous n’en avez qu’un, il ne serait pas valide et il ne remplirait pas les deux fonctions. Lorsqu’il a un marquage, il peut circuler sur le marché européen, mais il doit passer les deux dans le cas des masques pour ne pas être retiré du marché.