COVID-19 :

La masque C’est devenu un complément de plus dans notre vie de tous les jours et de nombreuses marques différentes ont mis ces produits sur le marché, se différenciant les unes des autres par leur design, leur forme ou leur composition. Les entreprises ont vu une opportunité commerciale dans la conception d’écrans faciaux et aussi, Ils ont aidé à fournir des masques, un produit qui faisait défaut dans les premiers mois de la crise sanitaire.

L’une des entreprises textiles qui a commencé la conception de masques a été l’entreprise de mode durable Ecoalf. Il a masques pour hommes et femmes et enfants. Ils sont homologués et réutilisables et ils sont disponibles en différentes couleurs.

Ce type de masque facial, comme Ecoalf nous informe sur son site Internet, possède: «Technologie de pointe basée sur les ions d’argent pour l’hygiène et la protection au quotidien. Test d’efficacité de filtration EN14683: 2019 + AC: 2019 Antimicrobien / protection contre les mauvaises odeurs. Traitement approuvé par OEKO-TEX® et bluesign®, respectueux de l’environnement. Il est recommandé de laver à basse température, pour réduire la consommation d’énergie ».

Masques pour adultes

Les masques adultes Ecoalf sont joinx, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés aussi bien pour les hommes que pour les femmes et il y a huit modèles différents. Ils viennent dans différentes couleurs: noir, vert foncé, vert clair, bleu marine, marron ou gris. Certains d’entre eux combinez des couleurs comme le gris et le vert ou le gris et l’orange. Tous ont un prix de 19,90 euros.

Masques SILVERPLUS® hygiénique réutilisable Ecoalf unisexe a un “Traitement de dernière génération à base d’ions argent qui élimine les virus et les bactéries assurant protection et hygiène selon l’accord européen du CEN (Comité Européen de Normalisation) CWA 17553: 2020”.

Entre son propriétés techniques ils se rencontrent:

Tissu fabriqué avec Technologie Silverplus®100% polyester recyclé et 100% recyclable70% d’efficacité de la filtration des particulesAntiviral et antibactérienRespirantHydrophobeThermorégulatriceRéutilisable et lavable (conserve 100% de ses propriétés jusqu’à 60 lavages)Cintre réglable pour plus de confortFabriqué en Espagne

Masques pour enfants

Écrans faciaux pour enfants sont conformes aux mêmes réglementations et propriétés techniques que celles fabriquées pour les adultes. Ils sont également au prix de 19,90 euros et ils sont disponibles en trois couleurs: vert, orange et rose.

Rapports Ecoalf: «Les masques ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Il est recommandé que les enfants entre 3 et 12 ans soient surveillés lorsqu’ils les portent.

Avertissements de marque

«Pour utiliser correctement ce masque dans la communauté, il est important que vous suiviez ces instructions: Si vous êtes malade, ce masque ne convient pas. Consultez votre médecin. Ce masque n’est pas un dispositif médical au sens de la directive 93/42 / CEE ou du règlement EU / 2017/745 (masques chirurgicaux) ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement EU / 2016/425 (dispositifs pour protection respiratoire). Vérifiez toujours que le masque s’adapte correctement et couvre le nez, la bouche et le menton. Il est recommandé d’utiliser ce masque sur la peau nue; les barbes peuvent réduire l’efficacité de la filtration en dessous des limites établies ».

«Ce masque ne remplace pas d’autres mesures de protection (lavage régulier des mains, séparation physique, réduction du contact avec d’autres personnes). Minimise la projection de gouttes de salive de l’utilisateur dans l’environnement. Ne pas utiliser lors de la participation à une activité physique vigoureuse. Arrêtez d’utiliser ce produit dès les premiers signes de détérioration. Le masque, spécifié comme réutilisable, doit être lavé avant la première utilisation, sauf si le fabricant ne le recommande pas. N’utilisez pas de nettoyage à sec ni d’adoucissant. Se laver après chaque utilisation », détaille Ecoalf.

Où acheter

Ces masques peuvent être achetés à Site Web Ecoalf.