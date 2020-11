COVID-19 :

Borja Mayoral a révélé dans une interview numérique qu’il avait été testé positif au COVID-19 l’été dernier, alors qu’il était toujours actif dans les rangs de Levante. L’attaquant rom a assuré sur l’Instagram de ‘Sweet Warrior’, faisant référence au diabète, qu’il est désormais calme malgré les points positifs de son équipe puisqu’il estime qu’il ne peut plus contracter la maladie.

“Nous ne pouvons pas sortir de Rome, alors nous en profitons et nous nous entraînons. Nous avons des points positifs dans l’équipe, mais je ne suis pas très inquiet parce que j’ai vécu ça dans le passé. J’ai eu des symptômes l’été dernier et j’ai pu terminer le championnat. Maintenant, je suis plus calme parce que j’ai développé des anticorps et je ne pense pas pouvoir le récupérer », a déclaré l’attaquant.

Levante a signalé deux résultats positifs en août, le premier le 13 et le second le 20, bien que l’identité de l’un ou de l’autre n’ait pas été révélée jusqu’à présent.

De plus, Mayoral a évoqué le diabète dont il souffre: “Ce problème ne m’a pas empêché d’arriver là où je suis. Je suis fier, cela m’a fait mûrir et grandir beaucoup. J’aime beaucoup manger, donc chaque jour ils me demandent ce que je ne peux pas La vérité est que je pourrais tout manger, même si je ne devrais pas, parce que la santé passe avant tout. Mais nous enfreignons tous la règle une fois par mois. “