COVID-19 :

L’Équateur reçoit 8000 doses du vaccin de Pfizer 2:32

(CNN espagnol) – Une lumière d’optimisme, après des mois d’attente et de douleur, s’est ouverte ce jeudi 21 janvier en Equateur, après que le gouvernement a entamé le plan pilote de vaccination contre le coronavirus axé sur le personnel médical de certains hôpitaux et les personnes âgées dans les centres gériatriques sélectionné pour cette phase.

Des médecins de Guayaquil et Quito, les villes les plus durement touchées par la pandémie dans le pays, ont reçu la première dose du vaccin Pfizer / BioNTech dont le premier envoi de 8 000 doses est arrivé en Equateur ce mercredi. Le ministère de la Santé prévoit de recevoir plus de doses chaque semaine jusqu’à ce que les 86 000 prévues pour ce plan pilote soient achevées.

Jorge Luis Vélez, responsable de la thérapie intensive à l’hôpital Pablo Arturo Suárez de Quito, l’un des hôpitaux axés sur le traitement des patients atteints de covid-19, semblait excité après avoir reçu le vaccin.

«C’est le début de quelque chose de grand! Je sens pour la première fois que j’ai l’espoir que cela commencera à peler, et je ne dis pas pour moi, je dis pour toutes les personnes qui travaillent avec moi, pour les docteurs de troisième cycle, pour les médecins spécialistes qui, jour après jour, essaient de pelleter le douleur de cette épidémie. Aujourd’hui, je crois que la science ouvre la possibilité de pelleter cette douleur et j’espère que le ministère de la Santé pourra petit à petit atteindre nous tous qui sommes en première ligne », a-t-il déclaré.

En outre, Vélez a raconté ses antécédents familiaux autour de la pandémie et ses craintes lors du traitement de patients chroniques pour la covid-19.

«J’étais le père de jumeaux et en ce temps-là rentrer à la maison a été si dur, si difficile, parce que l’on arrive avec la culpabilité que tout à coup on peut porter le virus, que sa famille est infectée, c’est quelque chose qui nous enlève dormir et que nous sommes dans une phase de stress permanent », a ajouté le médecin de réanimation.

Le personnel de santé de l’hôpital général Guasmo de Guayaquil et de l’hôpital militaire de Quito a également reçu le vaccin. Davantage d’hôpitaux publics continueront de participer à ce processus.

Les premières doses de vaccins seront distribuées dans les 24 provinces du pays, dans 96 formations sanitaires. «Aucune province ne sera laissée de côté», a déclaré le ministre de la Santé Juan Carlos Zevallos.

Le gouvernement équatorien continue de négocier l’achat de plus de vaccins contre le covid-19 avec d’autres sociétés pharmaceutiques telles qu’AstraZeneca et l’initiative mondiale Covax, dirigée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). On s’attend à ce qu’à partir de mars, 2 millions de doses de vaccins Pfizer / BioNTech arrivent progressivement, selon le président Lenín Moreno.