Des études préliminaires sur la réponse de deux médicaments anti-inflammatoires pour atténuer les effets négatifs de la réponse immunitaire du corps connue sous le nom de CRS (syndrome de libération de cytokines) qui conduit à une inflammation systémique, une défaillance d’organes multiples et la mortalité, pourraient sauver la vie de milliers de coronavirus sévère. Bien que d’autres études manquent, ces enquêtes sont une approche intéressante dans la recherche d’un médicament spécifique pour prévenir les décès par coronavirus.

Lésions tissulaires causées par des cas graves de COVID-19

Le COVID-19 est une infection à coronavirus, causée par le bêtacoronavirus SARS-CoV-2. Cette infection il présente plusieurs caractéristiques uniques par rapport à d’autres types d’infections. Le virus génère parfois une série d’événements biologiques aigus chez les personnes les plus vulnérables, nécessite des soins intensifs, une ventilation assistée et peut entraîner la mort.

Dans certains cas de COVID-19 sévère, les lésions tissulaires sont générées par la propre réponse immunitaire de l’individu. Cette infection montre également une activité accrue des molécules de votre système immunitaire et des cellules régulées par la protéine appelée interleukine 6 (IL-6).

Ils étudient pour annuler l’activité de l’IL-6

Anthony Gordon, avec un groupe de collègues de l’Imperial College de Londres (Imperial College of Science, Technology and Medicine), s’est concentré sur l’étude de l’effet de l’annulation de l’activité de la protéine IL-6, ils ont essayé les médicaments tocilizumab et sarilumab.

Tocilizumab ou atlizumab, commercialisé sous les dénominations Actemra et RoActemra par les sociétés pharmaceutiques Hoffmann-La Roche et Chugai Pharmaceutical Co., utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et pour supprimer le système immunitaire dans les maladies auto-immunes. Son mécanisme d’action bloque le récepteur de l’interleukine (IL) -6 pour prévenir l’inflammation.

Le sarilumab est un autre médicament inhibiteur de l’interleukine, utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Il est commercialisé sous le nom de Kevzara®.

Le développement des tests

Chercheurs de l’Imperial College de Londres, administré ces médicaments à 803 adultes infectés par COVID-19. Tous étaient en soins intensifs et ont reçu une ventilation ou de l’oxygène à haut débit. Parmi eux, 353 ont reçu du tocilizumab, 48 du sarilumab et 402 n’ont reçu aucun des médicaments. Les résultats obtenus ont été que le traitement par tocilizumab a réduit le taux de mortalité de 28% et avec le sarilumab, il a été réduit de 22%.

Une autre étude portant sur des études réalisées avec les médicaments tocilizumab, sarilumab, anakinra et siltuximab pour le traitement des infections à coronavirus, a trouvé des résultats similaires.

Bien que la pré-impression de cette étude prévienne, ces résultats sont primaires, mais suggèrent que de nombreux patients ont constaté une amélioration de leur état sept jours après le traitement. Le taux de mortalité de ces patients était de 6,8%, un chiffre bien inférieur à celui estimé dans le cas de ne pas avoir proposé de médicament.

Cette revue a révélé que, parmi les études mesurant l’IL-6, toutes montraient des niveaux de base élevés. Les données justifieraient la décision de commencer d’autres études sur ces médicaments. L’hypothèse est que le tocilizumab, le sarilumab et d’autres médicaments immunomodulateurs pourrait bloquer les récepteurs des cytokines dans COVID-19, empêchant ses effets désastreux.

Utilisation avec compassion du tocilizumab

En mars 2020, L’utilisation compassionnelle du tocilizumab a été envisagée chez certains patients atteints de COVID-19 gravement malades. La raison en est que les essais cliniques prennent beaucoup de temps à analyser, puis à déterminer un traitement qui pourrait arriver à temps pour sauver la vie de ces personnes.

17 patients ont été sélectionnés pour le traitement, dont 11 ont reçu une à deux doses de tocilizumab à raison de 8 mg par kilogramme de poids, environ deux ou trois jours après leur admission à l’hôpital. Les résultats ont montré que la température était normalisée, les marqueurs inflammatoires étaient réduits (la ferritine était réduite de 44%), ainsi que les besoins en oxygène de 32%.

On sait que neuf patients ont obtenu leur congé six jours plus tard. Chez quatre patients, il n’y a eu aucune réponse et une deuxième dose a été administrée, et deux de ces patients en soins intensifs sont décédés d’une défaillance multi-organique.

Qu’est-ce que la «tempête de cytokines»?

La réponse immunitaire normale du corps humain à un virus nécessite l’activation des voies inflammatoires du système immunitaire. Cependant, lorsque cette réponse immunitaire est exagérée, elle peut être la cause d’une maladie grave s’il n’est pas contrôlé.

Une production excessive de cytokines pro-inflammatoires provoque des lésions tissulaires généralisées, qui à son tour génère une défaillance multi-organes et la mort. Trois des cytokines pro-inflammatoires de la réponse immunitaire innée sont l’IL-1, le TNF-α et l’IL-6. Celles-ci sont produites par diverses cellules immunitaires (macrophages innés, lymphocytes T et B adaptatifs, tueurs naturels et cellules dendritiques) lorsqu’une réponse immunitaire innée est déclenchée à une infection virale.

Les soi-disant PRR (récepteurs de reconnaissance de formes) reconnaissent les différentes structures moléculaires caractéristiques du virus en tant que modèles moléculaires associés à des agents pathogènes (PAMP). La liaison du PRR et du PAMP initie la réponse inflammatoire contre le virus envahissant.

De cette manière, l’activation de plusieurs voies de signalisation et, a posteriori, des facteurs de transcription ils génèrent l’expression de gènes qui produisent des défenseurs de la réponse immunitaire.

De cette manière, l'activation de plusieurs voies de signalisation et, a posteriori, des facteurs de transcription ils génèrent l'expression de gènes qui produisent des défenseurs de la réponse immunitaire.