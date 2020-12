COVID-19 :

MEXIQUE – En attendant de le faire avec le vaccin, les enfants mexicains et leurs familles pourront frapper le coronavirus ce Noël avec un bâton. Et c’est que l’insecte qui a aigri l’année à tant de gens joue dans la piñata étoile des festivités de ce décembre au Mexique.

Une grande boule verte avec un visage diabolique et les pointes du coronavirus partage une vitrine ces jours-ci avec les piñatas traditionnelles en forme d’étoile et celles qui représentent les personnages préférés des enfants, Pikachu et Spiderman inclus.

«Dernièrement, à cause du covid», la piñata coronavirus se vend beaucoup, révèle ce lundi Martín García, un vendeur qui trouve une minute de répit après avoir mis des dizaines de piñatas aux formes de super-héros devant son magasin, mais aussi méchants, comme le virus qui cause le COVID-19.

«Plus que tout, ils viennent le demander pour le casser. Pour en finir maintenant avec le covid», explique sarcastiquement ce jeune homme à l’intérieur du magasin, situé dans un couloir d’établissements de fête du Circuit Intérieur de la capitale mexicaine.

Sans avoir besoin d’un masque facial mais avec le mouchoir réglementaire sur les yeux, les petits et les moins jeunes peuvent désormais repousser une partie des dommages causés par le coronavirus, sans craindre que le COVID-19 sorte de leur intérieur, mais pur bonbons et cadeaux.

UN OBJET ESSENTIEL DU MEXIQUE

La piñata est l’invité incontournable des anniversaires et posadas mexicains, une série de festivités populaires célébrées en décembre pour commémorer le pèlerinage de María et José à Bethléem.

La campagne débutera en décembre et se déroulera en cinq phases.

Au moment le plus attendu par les enfants, les plus jeunes membres de la famille ont frappé la piñata avec un bâton et leurs yeux se sont couverts au son de “frappe-la, frappe-la, frappe-la”, jusqu’à ce qu’elle se brise et que les surprises à l’intérieur soient recueillies.

«À l’heure actuelle, les clients sont venus demander des piñatas étoiles, ce qui est la principale chose vendue pour la saison», explique Martín. Ce sont les piñatas les plus traditionnelles, car elles ont sept pics qui représentent les sept péchés capitaux qui doivent être frappés.

Mais ces derniers temps, des enfants ont demandé à casser des piñatas sous la forme de leurs personnages préférés. Dans le magasin où travaille Martín se trouvent Batman, Mario Bros, Mickey Mouse, Hello Kitty, les Tortues Ninja, le Grinch, Aladdin, Miguel de “Coco” … Et ici, comme partout dans le monde, le coronavirus a également impacté.

“Oui, il y a eu une baisse au début de l’année; lorsque la pandémie a commencé, il y a eu une baisse des ventes de piñatas, mais maintenant ils nous ont rouverts et cela s’est rétabli”, explique-t-il.

Au milieu d’une recrudescence des infections dans la capitale, où plus de 70% des lits d’hôpitaux sont occupés, la maire, Claudia Sheinbaum, a exhorté les citoyens à rester chez eux et à ne pas organiser de fêtes de Noël, comme cela s’est produit avec le Day de Muertos et le jour de l’indépendance.

Cette maladie a déjà fait plus de 114 000 morts dans le pays.

Les autorités sanitaires ont indiqué que ces mesures pourraient contrecarrer la propagation du coronavirus.

PARTIE RÉDUITE POUR ÉVITER

A en juger par l’arrivée intermittente de véhicules qui se garent devant les piñaterias, beaucoup ne sont pas disposés à annuler leurs fêtes. Bien que Miguel précise que la majorité “recherche plus que tout de petites piñatas pour un petit groupe de personnes”.

Tania Solórzano fait partie de celles qui ne renonceront pas à fêter son anniversaire dans quelques jours, mais elle a opté pour une toute petite fête.

«Chaque année, je viens acheter la piñata pour Noël ou anniversaire et maintenant je recherche une piñata beaucoup plus petite; les prix ont beaucoup augmenté, je comprends que c’est à cause de la situation», explique ce fidèle acheteur.

Les plus petits coûtent 100 pesos (environ 5 $), tandis que les géants, qui sont renforcés pour qu’il en coûte plus cher pour les casser, tournent autour de 700 pesos (35 $).

D’autres années, Tania a accueilli entre 30 et 40 enfants dans sa maison, mais cette fois elle n’y réfléchit même pas. Il n’y aura que ses deux enfants de cinq ans, sa nièce et sa grand-mère.

“Je fais partie de ceux qui n’ont pas emmené mes enfants plus de cinq fois en 10 mois (…) C’est très complexe car les enfants ont besoin de vivre avec d’autres enfants, de suivre leurs cours et la relation en tant que parents est affectée”, explique cette mère cet enfermement a été pris à la lettre.

Les animaux en peluche vêtus de maillots des équipes de football allemandes ou assis avec une bière sont en vente pour 180 $ qui serviront à soutenir l’establishment alors que les restrictions continuent à empêcher l’expansion de la pandémie de coronavirus.

Pour la célébration, sa fille veut une piñata d’une licorne, d’une princesse ou de Lady Bob, tandis que le garçon a demandé l’un des Carts, Paw Patrol ou Spiderman.

Mais sans parler de la piñata coronavirus. “Le covid non, je déteste ça, il est venu pour changer nos vies”, dit cette mère.