COVID-19 :

Il n’y a pas de geste plus naturel que d’aller dans un bar, un restaurant, un pub, etc. et de prendre le menu de plats, boissons, desserts. Plastifié, papier dans un dossier, imprimé sur la nappe elle-même … Peu importe, les menus sont toujours là. Mais avec la nouvelle normalité que nous devons vivre au milieu du Coronavirus, les choses changent un peu, car il n’est pas conseillé de toucher ce menu physique pour le moment. Cela a été soulevé par de nombreux restaurants en Espagne, et la solution a été de recourir à la technologie.

Menus numériques QR sur mobile

La numérisation sur tous les fronts de la consommation fera partie de la nouvelle normalité dans le monde –au moins jusqu’à ce que COVID-19 ait été éradiqué. Et dans le domaine de la restauration, c’est appliquer l’utilisation des codes QR qui facilitent le respect des mesures d’hygiène actuelles. Pour ceux qui ne le savent pas, un code QR est l’évolution du code-barres classique, une matrice de points bidimensionnelle qui stocke des informations et des données pouvant être lues par un scanner mobile.

En fait, dans les smartphones actuels, il n’est pas nécessaire de télécharger l’application de lecteur QR, car l’appareil photo du téléphone a cette fonction incluse par défaut. Comme on le lit dans Europa Press, les entreprises spécialisées dans la numérisation de données comme ImaginADS de Madrid sont a connu une augmentation de la demande de services utilisant des codes QR.

Numérisation des menus des restaurants

Le service le plus demandé actuellement est le menu numérique dans les bars et restaurants, permettant reproduire la lettre de services de l’établissement en la lisant via le mobile, sans avoir à toucher à aucun menu physique: “Cette fonction peut même être risquée, car le consommateur a besoin de retour d’expérience et d’expérience, pas de communication à sens unique”, soulignent-ils d’ImaginADS.

Pour lui donner un emballage plus visuel et rendre les codes QR “plus accrocheurs”, les solutions ImaginADS incluent un système de projection d’image personnalisé qui permettent d’accéder à:

– Menus numériques

– Promotions

– Réductions

– Programme

– Procédures institutionnelles

– Réseaux sociaux

– Les pages Web

– Vidéos et téléchargements

Et en même temps, l’entrepreneur peut transformer cette lecture en statistiques pour “générer des bases de données segmentées et planifier de futures promotions avec des notifications sur les téléphones mobiles des utilisateurs enregistrés”.

Que pensez-vous de l’idée de sortir manger et d’utiliser votre mobile comme carte de menu