COVID-19 :

Fernando Simón, le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, a été l’un des visages de 2020.

L’épidémiologiste de Saragosse est présent aux conférences de presse sur la pandémie depuis son arrivée en Espagne en mars. Une exposition publique qui a suscité des mèmes, des sympathies et aussi des critiques.

Ils ont déjà dédié une chanson à Simón qui est devenue virale il y a quelque temps, et maintenant, le groupe Cochon d’Inde de l’Himalaya, a dédié un autre intitulé avec son nom, dans lequel “il le remercie”, bien qu’il ne soit pas très clair si avec un ton ironique ou non.

Voici la lettre:

Oh, nous remercions Fernando Simón

Pour faire de la nôtre une grande nation

Et ont contribué au peuple espagnol

Détourner mon attention et oublier la douleur

Quoi quoi quoi quoi quoi

Nous atteignons presque les Picos de Europa

Nous avons presque atteint Picos de Europa

Nous atteignons presque les sommets de l’Europe

Aaaaaah vers l’Himalaya et l’Everest

Oh, nous remercions Fernando Simón

Pour faire de la nôtre une grande nation

Et ont contribué au peuple espagnol

Détourner mon attention et oublier la douleur

Quoi quoi quoi quoi quoi

Nous remercions Fernando Simón (Fernando, Fernando)

Oh, nous remercions Fernando Simón

Pour faire de la nôtre une grande nation

Et ont contribué au peuple espagnol

Détourner mon attention et oublier la douleur

Et comme elle est une statue de marbre blanc froid et sans bras, elle ne peut pas me serrer dans ses bras …