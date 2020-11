COVID-19 :

Les restrictions actuelles consistent en la fermeture des bars et des restaurants tout au long du mois de novembre, ainsi que des loisirs, des activités culturelles et sportives dans des espaces fermés.

Le chancelier allemand, Angela Merkel, donne quelques options à une réouverture de la gastronomie dans décembre, malgré un optimisme prudent quant à la ralentissement de la courbe contagion pour COVID-19[feminine et en attendant que cette tendance se consolide.

Pour rendre les restrictions actuelles plus flexibles, il est décisif de ramener le nombre d’infections à la limite fixée de 50 cas pour 100 000 habitants en sept jours, a déclaré Merkel via une plateforme de dialogue virtuel avec les citoyens.

Dans ce cas, il y aurait de bonnes options », a poursuivi Mme Merkel, ajoutant:« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour avancer un peu en décembre. Mais nous avons un hiver difficile à venir ».

La limite de 50 infections pour ce nombre d’habitants et sept jours est la ligne directrice fixée par le Institut Robert Koch (RKI), compétente en la matière, à partir de laquelle une certaine zone est considérée comme à risque. La moyenne nationale est de 138,9 cas, avec des niveaux régionaux allant du maximum de 178 en Bavière (sud) au minimum de 36 po Mecklembourg-Antepoméranie (Est).

Les restrictions actuelles ont été convenues entre le gouvernement Merkel et les puissances régionales le 28 octobre. Là, la fermeture des bars et des restaurants a été convenue tout au long du mois de novembre, ainsi que des loisirs, des activités culturelles et sportives dans des espaces fermés, bien que l’activité scolaire et le commerce soient restés ouverts.

Ces restrictions devront être revues à partir de la semaine prochaine. Les pouvoirs régionaux sont chargés de la mise en œuvre des mesures, en fonction de l’évolution territoriale de la pandémie.

Du secteur des loisirs, la gastronomie et la culture font pression pour une réouverture au moins partielle, avec l’argument que les principales sources de contagion ne se produisent pas dans ces lieux, s’ils sont bien ventilés et soumis aux normes d’hygiène établies Mais dans les réunions de famille et les rassemblements, même privés.

Optimisme prudent

Le Président du RKI, Lothar wieler, était aujourd’hui “prudemment optimiste” face à l’évolution de la pandémie. La courbe de contagion monte “un peu moins fortement”, a déclaré Wieler, bien que l’on ne sache pas s’il s’agit d’une “évolution stable”.

Le nombre de patients dans l’ucis a doublé au cours des deux dernières semaines pour atteindre actuellement trois mille 127 mille 787 avec ventilation assistée. En ce qui concerne les appareils respiratoires assistés et les équipements médicaux, il n’y a toujours pas de pénurie, mais il y a une pénurie en termes d’espace et surtout de personnel spécialisé, a précisé le RKI.

L’Allemagne a enregistré aujourd’hui 21 866 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, environ 1 900 de plus il y a une semaine, mais en dessous du maximum quotidien de 23 399 cas atteint samedi dernier.

Le total des positifs tout au long de la pandémie s’élève à 727 000 553, avec 11 000 982 décès. 467 800 personnes ont vaincu la maladie, mais les cas actifs s’élèvent à 247 800.

La Bavière abroge la fermeture des gymnases

Dans l’attente de décisions ou de réexamen des mesures par l’establishment politique, le tribunal administratif bavarois a annulé aujourd’hui la fermeture totale des gymnases, la jugeant disproportionnée.

La pratique de sports individuels n’est pas interdite, a-t-il soutenu dans sa phrase, et tant qu’elle respecte les mesures d’hygiène marquées, cela devrait être possible, également dans des espaces fermés.

Le tribunal bavarois a ainsi répondu à la demande d’un club sportif. Il y a deux jours, une sentence dans le même sens a été prononcée à Hambourg, tandis que des poursuites similaires dans d’autres régions du pays sont toujours en attente de résolution.

Avec des informations d’.