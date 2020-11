COVID-19 :

Ettore Messine, l’un des entraîneurs actifs les plus titrés d’Europe, a adressé une lettre ouverte à tous les basket-ball pour donner sa vision de ce qu’il serait bon de faire désormais si la saison doit être sauvée, de la part des ligues nationales et continentales, d’une pandémie loin d’être maîtrisée.

«Chers amis du basket, après de nombreuses réflexions, j’ai décidé d’envoyer un message à quiconque est prêt à me donner cinq minutes de son temps»

“J’ai eu la chance d’avoir une longue carrière dans le basket international. Mes équipes ont concouru avec fierté et respect pour le jeu sous la direction de la FIBA, de l’Euroligue et de l’ULEB. Malgré les désaccords et les divergences à certaines occasions, j’ai toujours respecté le leadership. et la vision de feu M. [Borislav] Stankovic et M. [Patrick] Baumann. Je suis fier d’être ami avec Eduardo Portela et Jordi Bertomeu et j’ai eu l’honneur de former Tomas van den Spiegel, actuel président de l’ULEB “

«Nous vivons à une époque très sérieuse et difficile. Les gouvernements de la plupart des pays européens ont pris des décisions axées sur le blocage des communautés, ou certaines d’entre elles, pour protéger les gens du COVID-19. Travailleurs de club dont le test est positif De plus en plus de matches sont reportés, dans les pays respectifs ou dans les compétitions internationales Les difficultés de déplacement d’un pays à l’autre augmentent les problèmes de santé des équipes et des arbitres. Bientôt non il y aura des dates disponibles pour jouer aux matchs reportés. De plus en plus, les résultats sportifs dépendront de celui qui aura le plus de chance, qui aura le moins de contagions dans son équipe par rapport aux autres “

«Pour tout cela, et avec une grande humilité, en tant que passionné de ce sport, je voudrais demander à nos dirigeants de prendre une minute, de mettre de côté les différentes opinions qui les ont séparés dans un passé récent et, pour le bien du basket et vos fans, asseyez-vous à une table et ne partez pas tant qu’une solution commune n’a pas été trouvée. “

“Pour l’instant, la seule option logique semble être de suspendre la compétition européenne et de permettre aux ligues nationales de terminer leur saison dans les quatre prochains mois, car voyager à l’intérieur du pays est plus facile. Après cela, peut-être commencer par En mars ou avril, tous les tournois internationaux peuvent être terminés à temps (et espérons-le) pour se préparer aux Jeux olympiques. Et peut-être que COVID-19 aura été limité ou éliminé d’ici là “

“Bien sûr, les télévisions et les sponsors doivent également participer, mais un syndicat soutenu par nos dirigeants est sûrement ce qui les aidera à le faire.”

“La santé des participants et l’intégrité de la compétition sont les priorités. Nous serons éternellement reconnaissants, en tant que fans, à nos dirigeants pour leurs décisions.”