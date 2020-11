COVID-19 :

Juanma Moreno, présidente de la Junta de Andalucía, a annoncé ce dimanche, après avoir tenu un nouveau comité d’experts, le prolongation jusqu’au 10 décembre des mesures prises à ce jour. Des limites demeurent, mais les bars et les restaurants peuvent être ouverts pour récupérer les commandes de 18 h 00 à 21 h 30., mais pas à consommer à l’intérieur. De plus, le secteur du jouet sera autorisé à ouvrir jusqu’à 20h00.

La Junta de AndalucíaDe cette manière, il maintient les restrictions entrées en vigueur le mardi 10 novembre. Ainsi, le couvre-feu est maintenu de 22 h à 7 h, ainsi que le confinement de toutes les municipalités de la communauté, à partir desquelles vous ne pouvez entrer et sortir que de manière justifiée.

Dans les collèges et instituts, il y aura toujours des cours en face à face, mais pas dans les universités. le président a communiqué la décision de continuer avec les écoles et instituts ouverts dans toute l’Andalousie, tandis que l’université décide de mettre en œuvre l’activité en ligne, sauf dans les pratiques et l’expérimentation. La fermeture de toutes les activités non essentielles est maintenue à partir de 18h00.

Dans la province de Grenade, la Junta de Andalucía maintient la fermeture du commerce non essentiel ainsi que de l’hospitalité dans les districts sanitaires de Capitale de Grenade, zone métropolitaine et nord-est. Dans le reste de la province, le commerce et l’hôtellerie non essentiels peuvent ouvrir jusqu’à 18 h 00.

Coronavirus

L’Andalousie ajoute ce dimanche 22 novembre 18 décès dus à coronavirus Covid-19 en 24 heures, la plus forte baisse de la semaine, selon les données publiées par le ministère de la Santé et de la Famille, qui dénombre 2490 positifs confirmés par PCR et tests antigéniques, et 220 hospitalisés de moins, la plus forte baisse de la semaine.

Les 18 décès de ce jour s’ajoutent après que 50 ont été enregistrés samedi, 55 le vendredi, 49 le jeudi, 72 le mercredi, 89 le mardi, 22 le lundi et 35 le dimanche.

Ce dimanche Cordoue et Malaga elles se classent parmi les provinces qui enregistrent le plus de décès avec six chacune. Ensuite, Grenade va avec trois, Cadix, Almería et Jaén avec un chacun, et Huelva et Séville n’en ajoutent pas.

Du côté des cas diagnostiqués, les 2490 ce dimanche sont 934 de moins que les 3424 positifs de la veille et 1103 de moins que les 3593 de dimanche dernier.

Sur ce voyage, Grenade mène l’augmentation des infections avec 680. Ils sont suivis par Cadix avec 545, Séville avec 398, Malaga avec 262, Almería avec 193, Huelva et Jaén avec 161 chacun et Córdoba avec 90.