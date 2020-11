COVID-19 :

le Président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, présidera ce dimanche la réunion du comité consultatif sur les alertes de santé publique à fort impact pour analyser l’évolution de la pandémie de coronavirus et décider de prolonger ou de resserrer les restrictions activées dans la communauté autonome à 0,00 heure le 10 novembre. , et qui sont en vigueur jusqu’à 0,00 heure du mardi prochain 24.

Mardi dernier, Ministre de la présidence, de l’administration publique et de l’intérieur et porte-parole du gouvernement andalou, Elías Bendodo, a confirmé la tenue de ladite réunion ce dimanche pour décider quoi faire des restrictions actuelles en fonction des approches des experts, bien qu’il ait prévenu que si la courbe des infections, des admissions à l’hôpital et des admissions en Unités de soins intensifs (USI) il n’est pas réduit, il faudra “continuer à prendre des mesures, quelles que soient les nécessités”.

Vendredi dernier, le président du conseil d’administration a pris la parole dans ce sens, qui a souligné qu’avec les données actuelles de la communauté sur l’évolution de la pandémie, “Il est raisonnable que la mobilité soit limitée” comme jusqu’à présent, et “il ne semble pas raisonnable, avec les chiffres dont on a affaire, que l’on parle de mobilité large”, même si on verra s’il y a des améliorations “importantes” dans un domaine quelconque pour le permettre.

“Il faut le voir attentivement, rigoureusement et réfléchir au meilleur pour les Andalous”, a déclaré Juanma Moreno, qui a souligné que les décisions prises ce dimanche seront basées sur l’évolution de la pandémie au cours des 14 derniers. jours, coïncidant avec l’application des restrictions annoncées le 8 novembre, et adhérant «à ce que recommandent les experts», car «ils ont toujours le dernier mot et ce sont eux qui proposent», selon le président.

Pression

Moreno a estimé que les choses “vont assez bien” et “il y a une tendance positive” concernant l’évolution de la pandémie en Andalousie, avec une réduction à la fois du nombre d’hospitalisations et des personnes infectées, mais a averti qu’il y a toujours “un lourd fardeau” contagion et une “Pression significative dans les lits ICU”.

De son côté, le vice-président du Conseil et Ministre du tourisme, de la régénération, de la justice et de l’administration locale, Juan Marín, a également déclaré ce vendredi qu ’« il est très probable que nous continuerions encore quinze jours dans la même situation que celle que nous connaissons ici », bien qu’il ait ajouté que l’on verra si les experts recommandent une prolongation des heures d’ouverture ou si quelque chose d’autre peut être ouvert ou non à Grenade.