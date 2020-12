COVID-19 :

Salvador Illa, Ministre de la Santé, et Carolina Darias, Ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, a comparu lors d’une conférence de presse après la célébration ce mercredi de la Conseil interterritorial du système national de santé.

Illa a commencé son discours en soulignant que “Le plan de Noël est maintenu, mais compte tenu de l’augmentation des cas, Les communautés peuvent limiter les convives à moins de 10 les jours fériés Noël, mai restreindre la mobilité et être plus stricte dans la mobilité de nuit ».

«Nous surveillons la pandémie quotidiennement. Il y a maintenant une augmentation non homogène des cas qui doivent être traités. Il y a deux communautés comme les îles Canaries et les îles Baléares qui subissent de graves augmentations, mais elles prennent des mesures énergiques. Pour lui, Le plan de Noël est toujours en vigueur, mais celui qui en a besoin peut resserrer les mesures. Il existe déjà un accord commun à tout le territoire pour Noël, soit le 2 décembre. L’évolution de la pandémie n’est pas homogène et, par conséquent, il y a des régions qui devront agir et d’autres non, de la même manière que jusqu’à présent “Ajouta Illa.

Plan de vaccination

Concernant le plan de vaccination, il a souligné que “l’Interterritorial sait déjà comment le système d’information partagé pour savoir comment se déroule la vaccination dans le reste du pays. En outre, ils connaissent déjà les nouvelles informations concernant la vaccination. L’Agence européenne des médicaments décidera le 21 décembre sur le vaccin Pfizer / BioNTech. Il est donc possible que l’autorisation de l’utilisation du vaccin soit anticipée. Nous souhaitons convenir d’un jour de début de vaccination avec le reste de l’Union européenne. Le début de la vaccination est un pas en avant, mais pas définitif. “

“Je n’ai pas dit que la vaccination avait commencé le 4 janvier. Je viens de dire que nous sommes prêts à commencer dès que possible, mais J’espère que cela se fera en même temps que l’ensemble de l’Union européenne. Nous ne sommes toujours pas sûrs de la date de livraison des doses. L’Espagne a acheté 20 millions de doses du vaccin à Pfizer / BioNTech. La distribution sera équitable et progressive. L’Espagne va acquérir environ 140 millions de doses lorsque les 7 vaccins sont approuvés avec lesquels il y a des contrats signés. Mais la vaccination sera progressive selon le plan de vaccination, prise en compte des groupes à risque “, a souligné le ministre.

Augmentation des cas

Pour chercher une explication à l’augmentation des cas, Illa a souligné que “etl Dr Simón a préparé un rapport qui tente d’expliquer comment le pont a affecté Décembre à la pandémie. L’augmentation des caisses est due à l’assouplissement des mesures: limitation des ouvertures, capacité, etc. Pas encore observé les effets possibles du pont, ce qui est plus inquiétant“.

Non aux tests d’auto-diagnostic

Le chef de la santé a également souligné que “il y a eu une décision unanime de décourager ces tests d’autodiagnostic. Il a été unanime, sur la base des discussions qu’ont eues les plans d’opérations de réponse. Ces tests ne sont pas considérés comme adéquats. La non-prescription de ces tests est recommandée. Lorsque vous avez des symptômes, vous devez vous adresser au système de santé. Ce qu’il faut faire à Noël, c’est rester à la maison et garder un œil sur les contacts sociaux. Ne vous auto-diagnostiquez pas avec un test. Ils sont l’autodiagnostic des anticorps. Ces tests ne doivent être utilisés que par des professionnels de la santé. “