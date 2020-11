COVID-19 :

Les gouvernements ne profitent pas du fait qu’ils ont meilleure arme pour combattre le COVID-19, déclare Michael Mina, professeur à l’Université Harvard. Dans un article détaillé publié dans le magazine Time, l’expert propose que la solution définitive pour parvenir à une réduction rapide de l’incidence est la utilisation massive de tests antigéniques, «Le meilleur outil dont nous disposons aujourd’hui» et qui n’est pas utilisé correctement. L’expert se concentre sur le cas des États-Unis, mais peut être extrapolé au monde entier.

Mina assure que cette stratégie “réduirait considérablement la propagation du virus sans avoir à refermer le pays, et si nous agissons aujourd’hui, cela pourrait nous permettre de voir nos proches, de retourner à l’école, de travailler et de voyager, tout avant Noël». Cela signifie que si nous exécutons ces tests, nous pourrions avoir un Noël relativement normal.

Tests simples, efficaces, confortables et bon marché

L’expert souligne que les tests antigéniques sont “Extrêmement efficace”, avec une sensibilité supérieure à 98%, au moment de la détecter quand une personne est la plus contagieuse. Ils sont aussi “économique, facile à fabriquer, donner résultats en quelques minutes et peut être utilisé dans le l’intimité de notre maison». Plus précisément, il se réfère à un type de test sur des bandes de papier “avec un molécule spéciale intégrée qui détecte le SRAS-CoV-2 et s’assombrit lorsque le virus est présent dans l’échantillon ».

«Pour utiliser le test, la personne nettoie en douceur le devant du nez. Ils placent le hysope dans un petit tube prérempli et placez un bande de papier dans le tube. En quelques minutes, les résultats sont connus en fonction si une ligne apparaît sur le papier ou non (très similaire à un test de grossesse) », détaille l’expert, qui souligne qu’avec 50% seulement ce test a été fait tous les quatre jours, nous avons pu réaliser “Effets de troupeau” similaire à ceux des vaccins car il permet de savoir, en temps réel, que les personnes sont contagieuses et, par conséquent, de les empêcher de propager le virus sans en être conscient.

Par conséquent, l’expert estime que les gouvernements devraient envoyer ce type de preuves à la plupart des foyers, écoles ou lieux de travail. “Le le retour sur investissement serait énorme, dans vies sauvées, santé préservée et, bien sûr, dans Dollars“, il est dit. De plus, son prix est très bas, surtout par rapport à ce qu’il peut apporter.

Solution pour les faux positifs

Alors que Mina reconnaît que les tests d’antigènes peuvent fournir faux positifs, affirme que un deuxième test pourrait résoudre le problème: «Avec chaque paquet de 20 bandelettes réactives envoyé à un foyer, elles incluraient trois tests de confirmation supplémentaires. Lorsqu’il est positif, un test de confirmation à domicile est utilisé immédiatement, et s’il se confirme positif, la personne reste à la maison et est isolée. Si le test de confirmation est négatif, recommencez le test le lendemain pour être sûr. “

De plus, le professeur réfute l’affirmation selon laquelle ces tests «ne sont pas assez sensibles par rapport à la PCR». «C’est un malentendu. Ces tests sont incroyablement sensibles pour détecter presque tous ceux qui transmettent actuellement des virus.», Souligne-t-il. De plus, il assure qu ‘«ils fonctionnent aussi bien chez les personnes asymptomatiques que chez les personnes symptomatiques».

Cependant, et bien qu’il ait insisté sur l’importance de cette stratégie pour contrôler la pandémie, l’expert avertit également que “des tests rapides fréquents ne doivent pas nécessairement remplacer les tests de traçage et d’isolement ni d’autres stratégies d’atténuation, mais peut exister en parallèle ».

Test d’antigène en Espagne

Le rôle des tests antigéniques dans notre pays a été très discret. En échange, Madrid il est devenu largement utilisé en septembre et a obtenu des résultats qui ont étonné tous les experts du monde. Il est passé d’une incidence cumulative de plus de 800 infections ce mois-là pour 100000 habitants, dont il novembre de 300 caisses. En observant cette baisse surprenante, d’autres communautés semblent avoir pris l’exemple, puisque les dernières données du ministère de la Santé révèlent que, du 10 au 16 novembre il se sont fait 781.037 PCR en Espagne, tandis que le chiffre de test d’antigène c’était déjà de 324 471.

De plus, dans les semaines à venir, un événement pourrait survenir qui donnerait plus d’importance à ces tests, comme l’éventuel autorisation officielle aux pharmacies de commencer à les faire. Une mesure qu’Ignacio Aguado, vice-président de la Communauté de Madrid, a demandé la semaine dernière, dans le but que tous les Madrilènes puissent les faire faire avant Noël. Une autre action pourrait être l’arrivée de test d’auto-diagnostic cela permettrait à la population d’évaluer par elle-même si elle est positive ou non chez elle.