COVID-19 :

Au milieu de la pandémie de Covid-19, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter la propagation du virus. Les autorités sanitaires insistent sur quelles sont les trois mesures de protection de base: l’utilisation d’un masque, la distanciation sociale et l’hygiène des mains. Bien qu’il soit important que nous soyons tous prudents et responsables, l’histoire qui ces dernières heures est devenue virale sur Twitter dépasse toutes les limites connues à ce jour. Une conversation WhatsApp partagée par @ceciarmy, un compte d’humour, dans lequel quelqu’un dit à Isa qu’il a été testé positif au coronavirus, et Isa refuse d’avoir une conversation si elle ne met pas son masque pour parler au téléphone de peur de l’attraper. C’est réel?

La conversation la plus folle de l’ère Covid: masque pour parler au téléphone?

Passons en revue la conversation point par point. Quelqu’un dit à Isa qu’ils lui ont juste donné les résultats (nous supposons celui du test PCR) et elle a donné positif à Covid. Isa est surpris et demande s’il est sérieux. Il dit oui et propose de passer un appel vidéo.

Maintenant vient le meilleur. Isa lui dit qu’elle préfère parler sur WhatsApp car il va de “rouleaux” et estime que le coronavirus pourrait se propager par appel vidéo. Il répond qu’il pense que rien ne se passera car le virus ne peut être transmis qu’en personne.

Mais Isa n’a pas confiance. Il a peur que quelque chose arrive à ses grands-parents. Accepter seulement faire un appel vidéo s’il met le masque.

Très surréaliste les choses que vous m’arrivez pic.twitter.com/IbfSfBZw6f – ceciarmy (@ceciarmy) 18 janvier 2021

Comment pourrait-il en être autrement, la conversation n’a pas mis longtemps à devenir virale sur le réseau social. De nombreux utilisateurs se demandent s’il s’agit d’une blague ou si cela s’est vraiment produit, et il est difficile de croire que quiconque puisse penser que le coronavirus est transmis via un appel vidéo. S’accumule déjà 44700 likes et 4500 retweets.

Et vous, que répondriez-vous si quelqu’un vous demandait de porter le masque pour parler au téléphone?