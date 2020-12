COVID-19 :

López-Gatell a déclaré que Mexico était sujette à la propagation rapide du COVID-19 et avait moins de chances d’arrêter la contagion

Pour réduire le risque de contagion de COVID-19[feminine, la Mexico devrait prendre des mesures de précaution au sérieux, a déclaré le médecin Hugo Lopez-Gatell, qui a souligné que «l’épidémie n’est pas terminée».

Écoutons l’appel clair et catégorique du président @lopezobrador_ pour acquérir une plus grande conscience du risque et veiller à ce que les infections de # COVID19 n’augmentent pas. Mexico doit prendre au sérieux les mesures de précaution car l’épidémie n’est PAS terminée. pic.twitter.com/tXJM8o2J29 – Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 5 décembre 2020

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé a expliqué que la population devrait prendre davantage conscience du risque de coronavirus en décembre, comme l’a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador lors de sa conférence du matin.

L’épidémie n’est pas terminée et l’épidémie connaît des moments de résurgence, des moments d’augmentation », a déclaré López-Gatell Ramírez.

Par conséquent, il a appelé au maintien de la fureur distance, se laver les mains fréquemment et utiliser masque, en particulier dans les espaces clos.

Il a également approuvé que s’ils ont Symptômes du covid19 il est important d’aller immédiatement au hôpital.

Le sous-secrétaire a rappelé que les grandes villes et les zones métropolitaines, plus peuplées et plus mobiles, sont plus enclines à propagation rapide de la maladie et ils ont moins de chance d’arrêter les contagions à court terme.

Ce phénomène, appelé inertie de la transmission de la population, est celle du Mexico.

C’est la plus grande zone métropolitaine, avec la zone métropolitaine de l’État du Mexique. Elle abrite près d’un quart de la population mexicaine, on s’attend donc à ce que la plus grande intensité épidémique se produise dans la zone métropolitaine de la vallée du Mexique », a-t-il précisé.

Avec des informations de López-Dóriga Digital