COVID-19 :

MEXIQUE – Le chef du gouvernement de Mexico a annoncé vendredi la fermeture des bars et cantines pendant 15 jours et l’avance de l’heure de fermeture des restaurants et des gymnases en raison de l’augmentation des infections et des hospitalisations pour COVID-19 enregistrées dans le dernier la semaine.

Claudia Sheinbaum a également annoncé que le nombre de tests quotidiens sera doublé, jusqu’à 10 000 par jour, pour tenter d’isoler les positifs et contenir la pandémie.

La capitale, avec plus de 175000 personnes infectées et au moins 12 279 décès confirmés par coronavirus, a enregistré une augmentation des infections quotidiennes depuis la mi-octobre et est l’épicentre de la pandémie qui atteint près d’un million de cas cumulés dans tout le Mexique.

Mais l’augmentation du taux d’occupation des hôpitaux et la vitesse à laquelle il est enregistré sont ce qui inquiète le plus les autorités, même si les hôpitaux sont toujours en dessous de 50% de leur capacité. Sheinbaum a averti que si cette tendance se poursuit, il y aura plus de restrictions.

Le gouvernement de la ville espère ne pas déclarer l’alerte maximale, ce qui signifierait la paralysie de beaucoup plus d’activités et, par conséquent, de plus de secteurs de l’économie.

Sheinbaum a regretté que les filtres dans les lieux fermés aient été assouplis et a indiqué que les bars, discothèques et cantines “sont des lieux de très, très forte contagion” qui ne respectaient pas les règles lorsqu’ils étaient autorisés à fonctionner comme des restaurants.

Les experts indiquent que certaines personnes pourraient souffrir de symptômes de coronavirus pendant des mois. Pour en savoir plus sur Telemundo, visitez now.telemundo.com

C’est pourquoi la «suspension totale» des activités dans ces établissements a été décidée à partir de samedi et pour 15 jours.

Il a également ordonné l’avance de l’heure de fermeture des restaurants, qui ne peuvent ouvrir que jusqu’à 10 heures du soir et avec une capacité de 30%, et des gymnases et autres qui peuvent fonctionner jusqu’à 7 heures de l’après-midi. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont également interdits.

La ville a également annoncé le lancement d’un système d’enregistrement de la fréquentation des lieux fermés qui selon Sheinbaum est principalement destiné aux restaurants.

Chaque établissement aura son propre code QR à côté de ses filtres sanitaires d’entrée que chaque client devra scanner, enregistrant ainsi le numéro de téléphone portable de l’utilisateur. S’il est détecté que ce numéro a été testé positif pour COVID-19, tous les téléphones qui se trouvaient à cet endroit en même temps seront notifiés.

Concernant le dépistage des positifs, Sheinbaum a déclaré attendre l’autorisation de 250 000 tests antigéniques, qui ont un bon niveau de confiance, pour pouvoir passer des 5 700 tests quotidiens actuellement réalisés à 10 000.