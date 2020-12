COVID-19 :

MEXIQUE – Ce vendredi marque le septième jour de l’annonce de la fermeture des activités non essentielles à Mexico pendant les vacances de Noël, une mesure qui n’a pas empêché le pays de doubler le “scénario catastrophique” prédit par le gouvernement en dépassant les 120000 décès dus à COVID-19[FEMININE

“C’était très lent”, a déclaré le chef pâtissier Carlos Castro à propos de la fermeture, depuis la porte de son commerce dans le centre historique de Mexico.

“Je pense que c’est une mesure nécessaire, car sinon nous n’allons pas nous réunir et nous allons continuer la même chose dans l’économie ou même à la baisse”, a-t-il déclaré, malgré le fait qu’il a dû “baisser les productions” en raison de la fermeture des activités. essentiel.

Vendredi dernier, le stratège contre la pandémie au Mexique, Hugo López-Gatell, et la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, ont annoncé le retour de la capitale et de sa zone métropolitaine au feu rouge épidémiologique en raison du risque maximal de contagion, qui il entraîne la fermeture de la grande majorité des entreprises jusqu’au 10 janvier.

En outre, les autorités, qui n’ont jamais demandé la séquestration, ont demandé aux citoyens de rester chez eux pendant ces dates et de ne pas organiser de fêtes familiales.

FERMETURE TARDIVE

«L’inertie de l’épidémie dans cette région nécessite des efforts supplémentaires et nous sommes parvenus à la conclusion que des mesures extraordinaires sont nécessaires, qui sont actuellement essentielles pour faire en sorte que les infections soient réduites dans les semaines suivantes, en particulier les trois prochaines. , les hospitalisations sont réduites et les décès sont réduits “, a déclaré à l’époque López-Gatell.

Le Dr Felipe Bolívar clarifie certains mythes sur le vaccin COVID-19 qui se développent autour de lui.

La mesure intervient après plusieurs jours avec un taux d’occupation des hôpitaux supérieur à 80% à Mexico et dans l’État voisin du Mexique, des chiffres qui ne se sont pas encore améliorés, tandis que les images de foules dans les rues sont devenues virales de jour en jour pour les traditionnelles. Achat de noël.

Pour Gerardo Borrego, un jeune homme de la capitale, le retard dans la fermeture des restaurants, des centres commerciaux et de tous les commerces non essentiels était compréhensible, car «c’est une ville importante du pays, c’est le centre du pays, et il faut qu’elle soit ouverte aux entreprises».

Le choc de la pandémie a été très dur pour l’économie mexicaine, qui a diminué de 18,7% au deuxième trimestre, lorsque les mesures sanitaires étaient plus strictes, et s’est redressée de 12,1% au troisième en raison de la réouverture du pays, malgré le fait que jusqu’à Septembre accumule une baisse interannuelle de 9,6%.

“Ça a beaucoup baissé (la mobilité). Je viens presque tous les jours et beaucoup de choses sont fermées, ça a beaucoup changé. Oui, ils vont ralentir un peu (les infections), pas beaucoup, mais ils vont ralentir un peu”, a observé Borrego.

La capitale mexicaine fait face aux vacances de Noël sans magasins ni restaurants et avec un contrôle strict de la mobilité dans les rues avec le plus d’afflux, même si la crainte des autorités est que des réunions privées rendront impossible l’arrêt d’une pandémie qui en a déjà laissé plus de 300000 malades et environ 16 000 morts dans la ville.

Pendant ce temps, le pays est le quatrième avec le plus de décès dans le monde, ajoutant 121 000 décès et 1,4 million d’infectés.

Les artisans mexicains cherchent à surmonter la crise économique.

CHIFFRES SANS FREIN

Ce nombre est plus du double du “scénario catastrophique” prédit par López-Gatell au début de la pandémie, lorsqu’il a affirmé que dans le pire des cas, le Mexique enregistrerait 60000 décès dus au nouveau coronavirus SRAS-CoV-2.

Au vu des chiffres, Pedro, un vendeur informel des environs de l’emblématique Palais des Beaux-Arts, s’est plaint de la politique de communication de l’Exécutif.

“Je pense qu’ils ne nous ont pas bien informés. Parfois, ils nous disent que (la pandémie) va bien et puis tout à coup ils nous disent que le niveau a augmenté. Donc j’ai aussi l’impression que l’information n’a pas été aussi bonne”, a-t-il accusé.

Si pour Pedro il était pratique de fermer les activités non essentielles, la mesure touche tous les citoyens de la capitale, des classes supérieures à ceux qui ne peuvent pas manger sans travailler.

“Cela nous concerne tous. Nous tous, de niveau économique élevé, bas ou moyen, parce que nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons rien faire”, a-t-il insisté.

L’espoir de ce vendeur, comme celui de la grande majorité des Mexicains, réside dans le vaccin, dont les premières doses ont déjà commencé à être appliquées jeudi à une partie du personnel médical de la capitale, qui considérait comme «le meilleur cadeau» de dire au revoir à 2020.