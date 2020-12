COVID-19 :

Les magasins et entreprises non essentiels fermeront à 17 h 00 dans les rues du centre historique et des quartiers prioritaires de Mexico.

Il Gouvernement de Mexico a annoncé de nouvelles mesures pour prévenir les cas de COVID-19[feminine, puisque l’entité est dans ‘urgence».

José Alfonso Suárez del Real, Sous-secrétaire du gouvernement de la capitale, a indiqué que dans le Centre historique Les magasins non essentiels et les magasins fermeront à 17 h 00 du lundi au samedi.

Dans le cas de poteaux semi-fixes ils devront quitter la voie publique à 16 h 00.

Cette mesure commencera à partir du prochain Dimanche 20 décembre.

Il y aura également des personnes dosant des filtres dans les rues à fort trafic et les entrées et sorties ainsi que plus de surveillance pour se conformer à l’utilisation de masque, la distance saine et l’utilisation de gel antibactérien.

Pour se rendre au centre historique de la capitale, les voies d’accès seront les suivantes: 5 mai, 16 septembre, Donceles, Justo Sierra, Belisario Domínguez, Isabel la Católica, Calle del Carmen, Calle Loreto, République du Venezuela et République du Chili.

De même, les rues pour quitter le centre historique seront: Allende, Francisco I.Madero, Venustiano Carranza, Tacuba, Belisario Domínguez, Simón Bolívar, 5 février, José María Pino Suárez, Corregidora, République du Guatemala, Mesones, Leona Vicario, Moneda, Soledad, San Antonio Abad (de Fray Servando), Teresa de Mier, République d’Argentine et Correo Mayor.

Le sous-secrétaire du gouvernement a également indiqué que 14 routes seraient fermées pour faciliter la circulation des piétons.

Également va fermer les stations Socle et Allende du Mètre.

Dans colonies de soins prioritaires Les commerces et commerces non essentiels seront également fermés à 17h00 et la vente de nourriture sur la voie publique sera empêchée.

En coordination avec les maires, il sera demandé que le stands de nourriture dans Tianguis ne fonctionne qu’avec service à emporter.

Les autorités de la capitale soulignent qu’à cette période de Noël, cinq règles doivent être respectées pour éviter le COVID-19.

Avec des informations de López-Dóriga Digital