COVID-19 :

Le maire de Miami, Francis Suárez, a annoncé une série d’événements pour célébrer le 125e anniversaire de la ville, qui sera célébré en juillet prochain, et a prédit un «avenir radieux» pour la ville la plus internationale du sud de la Floride malgré la pandémie de la COVID-19[FEMININE

“Félicitations à la ville de Miami, nous commençons une série d’événements pour le 125e anniversaire, dont plusieurs dans les écoles de la communauté”, a déclaré Suarez devant le Miami Senior High School, le plus ancien lycée du comté de Miami-Dade, ouvert en 1903.

“Nous allons atteindre des frontières inimaginables”, a ajouté Suárez.

Le 28 juillet 1896, Miami obtient le titre de ville avec une population de 300 personnes, après que Julia Tuttle, femme d’affaires et agricultrice de Cleveland (Ohio), propriétaire du terrain où la ville a été construite, a convaincu l’ingénieur Henry Flagler. , un constructeur d’autoroutes, pour prolonger la Florida East Coastal Highway jusqu’à Miami.

“Miami est une ville comme peu d’autres dans le monde, l’émigration qui est venue n’est pas seulement venue des Caraïbes, mais d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et franchement du monde entier”, a déclaré Carollo, ancien maire de la ville à deux reprises et qui a correspondu organise le centenaire du festival en 1996.

«Après New York, nous sommes la ville qui compte le plus de consulats aux États-Unis», a-t-il expliqué. Il a également ajouté que Miami est “la ville qui possède le plus grand port de croisière au monde, tandis que son aéroport est le premier au monde en fret international. Avant le COVID, plus de 32 millions de passagers traversaient l’aéroport chaque année”.

“Cette année va être bonne et nous laisserons les mauvais derrière nous”, a prédit Cubain Carollo, arrivé aux Etats-Unis à l’âge de six ans.

Le conseiller Manolo Reyes a déclaré que pour lui “c’est un grand honneur” de prendre la parole devant l’école où il a étudié à son arrivée de Cuba, située à Little Havana. “Je suis l’un des premiers salutations des Cubains arrivés à Miami en 1959. J’habitais à deux pâtés de maisons d’ici. Cela me rappelle tant de souvenirs de ce à quoi était Miami … Maintenant, c’est la ville la plus cosmopolite et internationale des États-Unis”, a déclaré Reyes.

Tous les conseillers ont évoqué 2021 comme une année qui sera «bien meilleure» que la précédente, marquée par le fort impact de la pandémie.

Pour que Miami soit cette ville pittoresque marquée par la cubanité de la Calle Ocho, les bâtiments Art Déco et ses célèbres spas, il fallait compter sur l’impulsion du chemin de fer.

La construction également réalisée par Flagler, et une ligne subséquente reliant les Keys touristiques de Floride entre elles, ont attiré des travailleurs et des personnes qui se sont installés à Miami, qui compte aujourd’hui près d’un demi-million d’habitants.