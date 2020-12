COVID-19 :

«Des dizaines de milliers de personnes dans le comté de Miami-Dade sont littéralement à un point critique pour essayer de progresser», a déclaré la mairesse Daniella Levine Cava.

Le maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, et les maires de deux villes de ce comté ont exhorté samedi Gouvernement fédéral américain et à Congrès à Approuver “Dès que possible” un nouveau plan de relance économique compte tenu de la grave situation sociale dans cette région du sud Floride pour lui COVID-19[feminine.

Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin d’aide », a déclaré Levine Cava, qui a indiqué que celle reçue auparavant était une« bouée de sauvetage », mais elle est déjà épuisée et, selon les données statistiques, Miami-Dade, avec près de trois millions d’habitants, dont près d’un 70% sont hispaniques, c’est la zone métropolitaine avec la plus grande insécurité alimentaire de tout le pays.

“Des dizaines de milliers de personnes dans le comté de Miami-Dade sont littéralement à un moment critique pour essayer d’aller de l’avant”, a-t-il souligné.

Les négociations pour un deuxième plan de relance économique avancent au Congrès, mais cette fois, le plan bipartisan n’inclurait pas de chèques personnels de 1 200 $ comme le premier, selon les médias.

Levine Cava, qui souffre de covid-19 et est en quarantaine, est apparu virtuellement lors d’une conférence de presse que les maires Francis Suarez, de Miami, Y Dan Gelber, de Plage de Miami, joué en personne à un endroit de cette dernière ville où il y avait aujourd’hui une distribution gratuite de nourriture.

Avec une longue file de personnes attendant de recevoir une aide alimentaire en toile de fond, Gelber a souligné que “ce n’est pas de leur faute”, ils n’ont pas d’argent pour nourrir leur famille, car ils se sont retrouvés sans travail en raison de la paralysie touristique dérivée du COVID -19, dont plus d’un million de personnes ont déjà été infectées en Floride et environ 19 000 sont décédées.

Gelber a souligné que Miami Beach est une ville axée sur les hôtels et les restaurants, qui sont les secteurs les plus touchés par la pandémie, et que les gens n’ont pas à payer le loyer de leur maison, les produits de base ou les factures de services publics. .

À cet argument, Levine Cava a ajouté qu’aider ces personnes, c’est aussi «aider l’économie» du sud de la Floride.

Suárez, vice-président de l’association des maires des États-Unis, a exhorté les autorités municipales du pays à travailler ensemble et «sans partisanerie» pour apporter des solutions à la population.

Il a souligné que les ressources disponibles pour les gouvernements municipaux sont insuffisantes pour les grands besoins existants et qu’une aide fédérale est nécessaire.

Les cas cumulés de COVID-19 à Miami-Dade jusqu’à ce vendredi étaient de 238 mille 813 et les décès étaient de trois mille 888.

Selon les calculs de Nourrir l’Amérique, une organisation non gouvernementale axée sur l’alimentation, en raison de la perte d’emplois et de revenus due à la crise du COVID-19, le taux d’insécurité alimentaire à Miami-Dade a dépassé 17 pour cent.

En outre, dans le comté de Miami-Dade, il y a près de 6 500 pétitions d’expulsion en attente d’exécution, selon les chiffres officiels.

Ils ont été présentés entre mars et novembre, alors qu’en raison d’une disposition spéciale du COVID-19, les locataires qui ne pouvaient pas payer leur loyer ne pouvaient pas être expulsés des logements locatifs, selon des sources officielles citées par la chaîne Local10.

Vous pouvez désormais être expulsé et il existe également des sociétés de services publics, telles que Puissance et lumière de la Floride, qui ont repris les coupures de l’offre aux défaillants avec les factures.

Selon les chiffres de la FPL, en octobre, lorsque les déconnexions ont recommencé, il y avait plus de 30 000 clients dans l’État qui devaient des factures pour trois mois ou plus et 40 000 pour deux mois ou plus.

Avec des informations d’.