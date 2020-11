COVID-19 :

C’était une question de temps avant que la fiction cinématographique ne commence à tirer le train en marche avec des films se déroulant dans la pandémie de Covid. Cela a toujours été un thème récurrent dans les films d’action et sur les catastrophes mondiales, mais en 2020 la fiction pourrait briser la barrière de la réalité car cette fois, il y a une pandémie mondiale. Ouverture du 11 décembre prochain ‘Songbird’, le film produit par le succès Michael Bay et que son argument principal est le pandémie de Coronavirus. Le film sera disponible le 11 décembre et pendant deux jours sur les plateformes de vidéo à la demande.

Avec Sofia Carson, dans le rôle-titre de Sara, et KJ Apa, dans le rôle de Nico, “ Songbird ” a des noms réputés dans sa distribution tels que Demi Moore, Paul Walter Hauser, Alexandra Daddario, Peter Stormare, Bradley Whitford ou Craig Robinson. Le film raconte l’histoire de un couple qui lutte pour survivre, en 2024, à une pandémie d’une souche beaucoup plus mortelle du coronavirus. Dans le cas du film, le virus tue 50% des personnes infectées. Alors que la population mondiale s’est habituée au confinement, Sara essaie par tous les moyens d’éviter de se retrouver dans une sorte de camp de concentration pour infectés. Nico, un livreur à domicile doté d’une immunité rare contre le coronavirus, rejoindra Sara et l’aidera à tout prix.

«Songbird», réalisé par Adam Manson, n’est pas sans critiques. Avec beaucoup de gens qui ont qualifié la bande d’inopportun et d’opportuniste. Cependant, les plus curieux peuvent débourser entre 15 et 17 euros pour le voir. Même si Ils n’auront que 48 heures pour le faire à partir du 11 décembre. Michael Bay a produit certains des derniers films d’action les plus réussis tels que «A Quiet Place» ou «The Purge».

Le réalisateur de ‘Songbird’ a expliqué l’intrigue de son film à Ladbible: un monde dystopique terrifiant, mais c’est un film romantique sur deux personnes qui veulent être ensemble, mais ne peuvent pas. Ce sont Roméo et Juliette, mais ils sont séparés par la porte de leur maison et par le virus.