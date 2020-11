COVID-19 :

Si la semaine dernière a commencé avec le publicité de Pfizer, qui annonçait une efficacité 90 dans son vaccin, cela le fait avec la déclaration d’un autre pharmacien, dans ce cas Moderna, qui affirme que son vaccin contre le coronavirus, l’ARNm-1273, est efficace à 94,5%. Dans l’essai ont participé 30 000 personnes, avec la collaboration des National Institutes of Health des États-Unis.

La moitié de ces volontaires ont reçu le vaccin, tandis que l’autre moitié a reçu une injection d’eau salée comme placebo. Cette première analyse intervient après la détection 95 infections symptomatiques, dont 90 appartiennent au groupe n’ayant pas reçu le véritable traitement.

“Le plus important est que 11 des 95 personnes gravement malades, avec hospitalisation et problèmes respiratoires, étaient sous placebo“, Assure Juan Andrés, directeur technique de Moderna, El País. Selon les mots de l’exécutif,”il n’y a pas eu de problèmes de sécurité importants. La plupart étaient des cas légers ou modérés. “

Plus de 500 millions de doses d’ici 2021

Tout comme Pfizer l’a fait, et raison pour laquelle il a été critiqué, Moderna a publié les résultats de son vaccin via un communiqué de presse, sans publier l’étude scientifique à comité de lecture. Dans l’annonce, Moderna souligne que son essai comprend 7000 personnes de plus de 65 ans et 5000 en dessous, mais avec maladies chroniques associées à un risque accru de coronavirus sévèrecomme le diabète ou l’obésité.

Le vaccin nécessite deux doses espacées de 28 jours. Aux États-Unis, il en coûtera environ 25 dollars (21 euros à changer) par injection, selon les calculs du directeur. Alors maintenant l’entreprise demandera “dans les prochaines semaines” l’autorisation pour son utilisation d’urgence. Avant la fin de l’année, la société prévoit de produire 20 millions de doses du vaccin pour une distribution aux États-Unis, tandis que d’ici 2021 l’objectif est de fabriquer entre 500 et 1 000 millions.

L’entreprise travaille également avec deux chaînes d’approvisionnement, l’une dans le pays américain lui-même et un autre en Europe, dont la dernière étape est réalisée dans les laboratoires Rovi, à Madrid.

Entretien des vaccins

Comme indiqué par la société pharmaceutique dans une déclaration supplémentaire, les données “montrent que le vaccin L’ARNm-1273 reste stable entre 2 ° et 8 °, la température d’un réfrigérateur domestique standard, pendant 30 jours. “Ceci, indiquent-ils, représente un augmentation de sept jours par rapport aux données précédentes.

De plus, avant le dégivrage, il peut être conservé à un -20 ° température jusqu’à six mois. «La possibilité de conserver notre vaccin jusqu’à 6 mois à -20 ° C, y compris jusqu’à 30 jours dans des conditions normales de réfrigérateur après décongélation, est un avancée importante et permettrait une distribution plus simple et une plus grande flexibilité pour faciliter la vaccination à plus grande échelle aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, “met en évidence Juan Andrés”.

Cela implique avant tout un important progrès sur le vaccin de Pfizer, qui en raison de ses caractéristiques, devrait conserver congelé à -70 ° jusqu’au moment de votre injection.

Effets secondaires

Juan Andrés a également signalé les effets secondaires détectés chez les volontaires après avoir reçu le vaccin. Ainsi, ils mettent en évidence le douleur au point d’injection (2,7% des personnes vaccinées), fatigue (10%), douleurs articulaires (5%) et céphalées (4,5%). «Ce sont les symptômes que l’on a avec une grippe modérée», dit-il.