COVID-19 :

Une semaine seulement après Pfizer, la société américaine Moderna a annoncé que, dans les premières données de ses essais cliniques, son vaccin contre le coronavirus permet une efficacité de 94,5% contre la maladie. De plus, par une déclaration, il s’est assuré que son vaccin pouvait être conservé dans un congélateur normal.

Les études de phase 3 ont eu plus de 30000 participants et le résultat est basé sur l’analyse des cas confirmés de COVID-19 à partir de deux semaines après la deuxième dose de vaccin. Cette première analyse était basée sur 95 cas répartis en deux groupes: 90 cas de coronavirus ont été observés dans le premier groupe placebo, alors que seulement 5 cas ont été observés dans l’autre groupe traité par le vaccin. Le rendement est donc de 94,5%.

Un critère secondaire analysé cas graves de COVID-19 et inclus 11 cas graves dans cette première analyse intermédiaire. Les 11 cas sont survenus dans le groupe placebo et aucun dans le groupe vacciné.

Les 95 cas de COVID-19 inclus 15 adultes plus âgés (plus de 65 ans) et 20 participants qui se sont identifiés comme appartenant à diverses communautés (dont 12 Latino, 4 Afro-Américains, 3 Asiatiques Américains et 1 multiracial).

Une analyse préliminaire suggère une profil de sécurité et une efficacité globalement cohérente dans tous les sous-groupes évalués.

Le directeur exécutif de Moderna, Stéphane Bancel, a expliqué que «depuis le début du mois de janvier» ils ont «poursuivi ce virus avec l’intention de protéger le plus possible des gens partout dans le monde. «Cette analyse intermédiaire positive de notre étude de phase 3 nous a donné la première validation clinique que notre vaccin peut prévenir la maladie COVID-19, y compris les maladies graves», ajoute-t-il.

«Cette étape n’est possible que grâce au travail acharné et aux sacrifices de beaucoup. Je tiens à remercier les milliers de participants à nos études de phase 1, phase 2 et phase 3, et le personnel de nos sites d’essais cliniques qui ont été aux premières lignes de la lutte contre le virus. Nous restons engagés et concentrés à faire notre part pour aider à mettre fin à la pandémie de COVID-19 », a-t-il défendu.

Sur la base de ces données provisoires de sécurité et d’efficacité, Moderna a l’intention de demander une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) auprès du US Food and Drug Administration (FDA) dans les semaines à venir et prévoit que l’EUA sera informée des données finales de sécurité et d’efficacité. Moderna prévoit également de soumettre des demandes d’autorisation aux agences de régulation mondiales.

D’ici la fin de 2020, l’entreprise s’attend à avoir environ 20 millions de doses vos listes de vaccins. Moderna restera sur la bonne voie pour fabriquer entre 500 millions et 1 milliard de doses dans le monde en 2021.

En plus du vaccin Pfizer, qui s’est également révélé efficace à plus de 90%, et en attendant plus de données de sécurité et d’examen réglementaire, les États-Unis pourraient avoir deux vaccins homologués pour une utilisation d’urgence en décembre avec jusqu’à 60 millions de doses de vaccin disponibles d’ici la fin de l’année.

Stocké dans un congélateur

Vaccin de Moderna stable de 2 ° à 8 ° C, la température d’un réfrigérateur domestique ou médical standard, pendant 30 jours. Selon l’entreprise, il reste également stable à -20 ° C jusqu’à six mois, dans des conditions réfrigérées jusqu’à 30 jours et à température ambiante jusqu’à 12 heures.

Ces données sont complètement différentes de celles de Pfizer. Leur vaccin, efficace à 90%, présente un obstacle majeur à sa diffusion mondiale: il doit être conservé à une température inférieure à -70 ° C. Pour cela, ils sont utilisés quelques réfrigérateurs spéciaux avec de la glace sec avec une capacité jusqu’à 975 flacons. Mais c’est une méthode coûteuse. Dans le cas de Moderna, un réfrigérateur normal suffit. Voici ses caractéristiques:

Expédition et stockage à long terme: Pour l’expédition et le stockage à long terme, Moderna s’attend à ce que le vaccin soit conservé à -20 ° C, soit la température de la plupart des congélateurs domestiques ou médicaux, jusqu’à 6 mois. C’est une méthode de stockage et de distribution facile car la plupart des sociétés de distribution pharmaceutique ont la capacité de stocker et d’expédier des produits à -20 ° C partout dans le monde.

Stockage réfrigéré: Après décongélation, pour faciliter le stockage sur les sites d’administration, Moderna s’attend à ce que le vaccin reste stable dans des conditions réfrigérées standard de 2 ° à 8 ° C pendant 30 jours maximum pendant la durée de conservation de 6 mois.

Température ambiante pour la vaccination: Une fois que le vaccin est sorti du réfrigérateur pour être administré, il peut être conservé à température ambiante jusqu’à 12 heures.

Aucune dilution requise sur le site de vaccination– Le vaccin ne nécessitera pas de dilution sur place ni de manipulation spéciale, ce qui facilitera la vaccination dans divers contextes, y compris les pharmacies et les cabinets médicaux.